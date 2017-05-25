В мэрии Новосибирска создается рабочая группа для усиления работы по предотвращению появления самовольно возведенных объектов капитального строительства.

В Новосибирске увеличивается количество нелегальных объектов капитального строительства под видом нестационарных объектов. В 2016 году специалистами управления архитектурно-строительной инспекции и департамента строительства и архитектуры мэрии были направлены сведения о 62 фактах возведения объектов без разрешения на строительство, сообщают в пресс-центре мэрии города.

По отдельным объектам уже имеются решения судов об их сносе. Однако ни один из них так и не снесен. Управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, ссылаясь на отсутствие федеральных средств, решение судов по сносу самовольно построенных объектов не исполняет. Отсутствие мер по пресечению самовольного строительства указанных объектов порождает безнаказанность, и, как следствие, все большую распространенность.

Участникам рабочей группы предстоит проанализировать проделанную работу структурных подразделений мэрии по проведению мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на территории Новосибирска и определить дальнейшие действия. Планируется, что по объектам, где уже имеются решения судов, мэрия будет выступать инициатором и исполнителем сноса при участии судебных приставов с последующим взысканием с правонарушителей денежных средств, затраченных при демонтаже объектов.

Рабочую группу возглавит заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента строительства и архитектуры – Алексей Кондратьев.

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