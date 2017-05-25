На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для проведения экологической реабилитации озера Манжерокского. Стоимость контракта – почти 73 млн рублей.

Источником финансирования выступает бюджет республики Алтай. Заказчик проекта – региональное Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

Озеро Манжерокское находится в Майминском районе республики Алтай на правом берегу Катуни, вблизи федеральной трассы М-52 (Чуйский тракт). Является памятником природы. Некоторые из водных растений, а также гнездящихся у озера птиц занесены в Красную книгу. Рядом с Манжероком работает горнолыжный комплекс.

Согласно документации об аукционе, заявки от подрядчиков принимаются до 8 июня. Электронный аукцион проведут 16 июня. Целью работ выступает «ликвидация угрозы деградации озера и восстановление биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления озера, обеспечение доведение класса качества воды в озере с категории 3 «Б» (очень грязные воды) до 3 «А» (грязных и загрязненных вод)».

В технической части документации также прописана последовательность работ по экологической реабилитации водоема. В частности, планируется выполнить расчистку ручья Озерного в юго-западной части озера, убрать ил, укрепить берег песком, провести работы по рекультивации отвала илового грунта, посеять травы. Срок гарантии должен составлять не менее двух лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик также выдвинул требование о фотофиксации хода выполнения работ на объекте. Расчистку озера Манжерокского планируется завершить к октябрю 2018 года.

Исследование 2015 года показало, что озеро мелеет и интенсивно зарастает, пишет ИА ТАСС. По данным правительства республики Алтай, расчистка озера поможет привлечь инвесторов для создания на его территории туристических объектов.

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