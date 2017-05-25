Инспектор ДПС обвиняется в превышении должностных полномочий, краже, вымогательстве 400 тыс. рублей и получении взятки. Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего сотрудника полиции.

В июле 2016 года сотрудник полиции остановил автомобиль и в ходе проверки документов обнаружил, что водительское удостоверение является поддельным. Следствие установило, что полицейский надел наручники на водителя и его пассажира, не имея на то законных оснований. Помимо этого, обвиняемый без составления протокола и в отсутствие понятых осмотрел салон автомобиля и украл находившийся там сувенирный нож стоимостью 3,7 тыс. рублей.

Также в пресс-службе СУ СК России по НСО сообщают, что полицейский вымогал у водителя взятку в размере 400 тыс. рублей, пообещав в случае предоставления денег не документировать факт управления указанным лицом автомашиной по поддельному водительскому удостоверению. В итоге стороны договорились об уменьшении суммы взятки. Водитель в том же месте передал сотруднику полиции 190 тыс. рублей.

Бывший полицейский свою вину не признал. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КС» писал об уголовном деле по факту получения взятки красноярским налоговым инспектором.

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