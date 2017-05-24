Шестой международный форум «Транспорт Сибири», посвященный развитию транспортно-логистического, дорожно-строительного комплексов, а также перспективам развития в сибирском регионе всех видов наземного, водного и воздушного транспорта начал свою работу на площадках Новосибирского Экспоцентра. Это крупнейший подобный форум за Уралом, проходящий в Новосибирске с 2011 года и неизменно собирающий широкую аудиторию российских и зарубежных специалистов, экспертов, представителей научных кругов и бизнес-сообщества.

В этом году «Транспорт Сибири» продлится три дня. В рамках форума запланированы конференции, круглые столы, заседания экспертных групп. Кроме того, в выставочном павильоне развернулась масштабная экспозиция, среди участников которой предприятия транспортно-логистического сектора, автопроизводители, строительные и страховые компании, разработчики современных технологий в области мониторинга и прогнозирования на транспортной сети.

В ходе форума, кроме прочего, будут затронут вопрос роли Новосибирской области в проекте так называемого «Единого пояса» – транспортного пути из Юго-Восточной Азии в Европу. Эта тема была одной из ключевых на минувшем экономическом форуме в Китае «Один пояс – один путь», прошедшем с участием президента России.

На торжественном открытии форума присутствовал заместитель министра транспорта России Валерий Окулов. Он высоко оценил транспортно-логистический потенциал Новосибирской области и ее роль в формировании глобальных трансконтинентальных транспортных потоков.

«Форум «Транспорт Сибири» традиционно в программе мероприятий Минтранса, в нашей постоянной повестке, – отметил замминистра. – Мы отчетливо понимаем важность транспортной составляющей в макроэкономике региона Сибирь, так и всей России. От имени Минтранса, позвольте поприветствовать всех участников форума и пожелать всем успешной и плодотворной работы».

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