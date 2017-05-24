На официальной встрече китайской делегации с руководством региона 24 мая стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества и подписали ряд документов.

Помимо встреч с представителями правительства Омской области, в деловой программе запланированы переговоры между представителями омских и китайских компаний и посещение омских предприятий. Для китайской делегации также будет организована экспозиция продукции товаропроизводителей региона.

Первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов в приветственном слове подчеркнул, что КНР – один из приоритетных иностранных партнеров региона, занимает третье место среди 89 внешнеторговых стран-партнеров.

Рост товарооборота с Китаем в 2016 году составил 42,4% по сравнению с 2015 годом. При этом объем экспорта увеличился в прошлом году на 63,9% и составил 21,4 млн долларов. По отношению к 2015 году объем импорта увеличился на 31,2% и составил 32,8 млн долларов.

В пресс-службе правительства Омской области сообщают, что за первый квартал 2017 года взаимный торговый оборот превысил 27 млн долларов, что почти в 4 раза выше показателя за аналогичный период 2016 года.

«В начале года отгружена тысяча тонн омской яровой пшеницы, качество которой получило высокую оценку китайских партнеров. Развивается инвестиционное сотрудничество. С участием китайского капитала создано несколько предприятий в сфере деревообработки, производства текстиля и обуви. Мы заинтересованы в создании новых совместных предприятий», – сообщил Андрей Новоселов.

«Уверен, что визит нашей делегации в Омскую область будет способствовать экономическому сотрудничеству и инвестиционному развитию на основе взаимопонимания в рамках стратегии евразийского партнерства», – отметил секретарь городского партийного комитета Маньчжурии Чэнь Лисинь.

Андрей Новоселов добавил, что в начале июля Омская область примет участие в XIV Китайской (Маньчжурской) северной международной научно-технической выставке.

Ранее «КС» писал о снижении внешнеторгового оборота Омской области на треть в 2016 году.

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