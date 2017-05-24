Денег на летний отдых детей-новосибирцев стало меньше

Уже с 29 мая в Новосибирской области начнут открываться летние лагеря для отдыха с дневным пребыванием детей. Однако в этом году финансирование на организацию летней оздоровительной кампании детей-новосибирцев из областного бюджета сократилось вдвое. Как Новосибирск готовится к очередному сезону — в материале «КС».

Новосибирские летние лагеря готовятся к приему первой смены отдыхающих детей, а в мэрии города решают, как обеспечить прежний уровень подготовки летнего отдыха при сокращении областной финансовой поддержки. Проблему этого озвучил на заседании комиссии по социальной политике депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный, отметив, что внеплановая постановка этого вопроса связана с сокращением ассигнований из областного бюджета на эти цели — с 60 млн рублей до 33 млн. Причину сложившейся ситуации пояснил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп.

«На территории Новосибирской области расчет финансирования летнего отдыха происходит исходя из количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. До прошлого года область принимала все наши заявки, но в этом году министерство социального развития очень жестко все это подсчитало, и финансирование уменьшилось сразу на 30 млн рублей», — объяснил заместитель мэра.

На летний отдых новосибирских детей в 2017 году выделено более 137 млн рублей, из которых средства городского бюджета составили более 103 млн рублей, субсидии из бюджета области — более 33 млн. Центр занятости населения Новосибирска также внес свои средства в летнюю оздоровительную кампанию в размере 816 тыс. рублей.

Антон Тыртышный напомнил, что в 2016 году на летний отдых детей из бюджета области было направлено порядка 60 млн рублей, тогда как в нынешнем году регион профинансировал только путевки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тыртышный подчеркнул, что сокращение ассигнований сократилось в два раза. «Недостающие средства либо вынужден искать городской бюджет, либо же это отразится на той части денег, которые вносят родители», — заключил член комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный.

Парламентарий заметил, что полученный на заседании ответ не совсем устраивает не только его, но и других депутатов. Это он связал с тем, что по итогам исполнения бюджета за 2016 год областной бюджет находится в «более выгодной ситуации», чем городской, из-за разного вида доходных источников. Сокращение финансирования летнего отдыха детей, по мнению депутата, «не вполне нормальная ситуация».

Тем не менее родителей не останавливает то, что в этом году придется заплатить больше обычного. Уже подано более 13 тыс. заявок. Хотя сумма возмещаемых родителям средств изменится. Если раньше город компенсировал 40% стоимости путевки на отдых в загородных лагерях, то теперь родителям вернут всего 5 тыс. рублей, независимо от того, сколько средств потребовалось на отдых.

Обращаясь к цифрам прошлого года, следует сказать, что в условиях сокращения финансирования муниципалитет сохранил все количественные показатели или даже увеличил их.

В 2017 году в 187 лагерях (в 2016 году — в 183) с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях отдохнут 21 513 детей, из которых 5650 школьников — это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для последних летний отдых в лагерях при школах будет оплачен полностью из бюджета.

А в целом для обеспечения детей организованным отдыхом в черте города из средств городского бюджета выделено 18,9 млн рублей, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

На заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Новосибирска начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса департамента образования мэрии Елена Кащенко акцентировала внимание присутствующих на сохранении всех видов и форм отдыха и оздоровления в летней кампании этого года в условиях существенного сокращения областного финансирования.

«Традиционно муниципалитет предлагает возможность выбора родителям и детям разнообразных форм организации отдыха, оздоровления и занятости: это лагеря с дневным пребыванием детей, временное трудоустройство, работа в трудовых отрядах, отдых в загородных лагерях, участие в профильных сменах, поисковых экспедициях, шлюпочных походах», — рассказала Елена Кащенко и отметила, что всеми формами отдыха будет охвачено более 127 тыс. городских детей.

В докладе начальника управления также прозвучало, что в этом году создано больше трудовых отрядов по месту жительства совместно с органами территориального общественного самоуправления. Так, в 2016 году функционировало 100 трудовых отрядов для 1 тыс. детей, а в текущем году при поддержке муниципалитета создано еще восемь дополнительных отрядов.

Как рассказала Елена Кащенко, в настоящее время Городской комплексный центр «Соло» осуществляет выдачу субсидированных путевок родителям или законным представителям. «На приобретение более 7,5 тыс. субсидированных путевок из бюджета города и области израсходовано почти 40 млн рублей», — привела данные расходования средств начальник управления.

До летней оздоровительной кампании этого года остаются считанные дни, и сейчас вовсю проводятся мероприятия по подготовке летних лагерей: заключаются договоры на охрану лицензированными частными охранными предприятиями, проверяется техническое состояние пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, проводятся акарицидные обработки территорий не только загородных лагерей, но и лагерей с дневным пребыванием, оборудуются пляжи детских оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями ГО и ЧС. В целом на ремонт и подготовку город выделил более 40 млн рублей.

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