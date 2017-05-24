Депутаты не стали включать вопрос приватизации муниципальной аптечной сети в Новосибирске

Вопрос о реорганизации муниципальной аптечной сети не был включен в повестку сессии депутатов Новосибирска. С такой просьбой сегодня выступил глава города Анатолий Локоть.

Выступая на сессии горсовета в среду 24 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил депутатов снять вопрос об акционировании МУП «Новосибирская аптечная сеть» в связи с возможными изменениями в федеральном законодательстве. Мэр особо подчеркнул, что аптека должна остаться в муниципальной собственности.

«Новосибирская аптечная сеть должна быть в муниципальной собственности – это моя неизменная позиция. Это социально ориентированное предприятие, деятельность которого нацелена на поддержку широких слоев населения и позволяет сдерживать цены на фармацевтическом рынке города», — выступил перед депутатами Локоть.

И, несмотря на то, что Федеральный закон 44-ФЗ поставил муниципальное предприятие в неравное положение с коммерческими сетями, мэр отметил, что данные Контрольно-счетной палаты показали эффективность работы аптеки. Он объяснил снятие вопроса с повестки дня тем, что сейчас ситуация может измениться, поскольку сегодня Госдума РФ во втором чтении рассмотрит поправки в 44-ФЗ, которые могут вывести аптечные сети, где не используются бюджетные средства, из под его действия. Поправки предстоит также рассмотреть в третьем чтении 26 мая, затем 30-31 мая они будут представлены на утверждение членам Совета Федерации, а дальше документ должен быть подписан президентом РФ.

«Предлагаю сегодня не включать вопрос о реорганизации муниципального предприятия в повестку дня, так как если вступят в силу поправки в федеральный закон, это вернёт нашу аптечную сеть в прежние условия работы. Темп развития предприятия будет восстановлен, и реорганизации предприятия не потребуется», – заключил мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра, уже с июня сеть сможет вернуться в прежние условия.

Напомним, на прошлой неделе состоялась комиссия по муниципальной собственности новосибирского горсовета, где и рассматривался вопрос реорганизации аптечной сети. Тогда члены комиссии одобрили вынесение на сессию вопроса об акционировании муниципальной предприятия.

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