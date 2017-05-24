В этом году на страхование урожая сельскохозяйственных культур Омской области выделяется 40 млн рублей, на страхование сельскохозяйственных животных – 32 млн рублей. Об этом стало известно на совещании по вопросам получения господдержки при страховании, прошедшем в региональном Минсельхозпроде.

В обсуждении приняли участие специалисты районных управлений сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных организаций, главы фермерских хозяйств и представители страховых компаний.

На совещании эксперты привели примеры компенсации потери урожая за счет страховых выплат. Кроме того, был поднят вопрос об актуальности страхования сельскохозяйственных животных в связи с неблагоприятной эпизоотической обстановкой по птичьему гриппу и африканской чуме свиней.

В пресс-службе правительства Омской области сообщают, что за счет господдержки производители сельхозпродукции будут оплачивать только половину страховой премии. Оставшаяся сумма будет компенсирована страховщикам за счет средств федерального и областного бюджетов.

В прошлом году в Омской области застраховали 146,8 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных. Общая площадь застрахованных посевов составила более 12 тыс. га. Бюджетные субсидии на уплату страховых премий аграриям составили 14,2 млн рублей. Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Лариса Машинская подчеркнула, что в 2017 году объем господдержки при агростраховании в пять раз превышает прошлогодние параметры. В связи с этим замминистра выразила надежду на то, что страхование рисков в АПК станет более доступной и востребованной услугой.

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