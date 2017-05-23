Директор муниципальной насосной станции и руководитель предприятия коммунального хозяйства Омской области обвиняются в совершении налогового преступления. Следственные органы передали уголовное дело в суд для рассмотрения.

Директор МУП Калачинского городского поселения «Насосно-фильтровальная станция «Воскресенская» Олег Красильников и генеральный директор АО «Калачинский коммунальник» Денис Фомичев организовали сокрытие денежных средств насосной станции. Обвиняемые в течение полугода проводили расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета предприятия. За счет этого им удалось скрыть от налоговых органов, перед которыми у МУП имелась задолженность, более 3 млн рублей.

Следствие установило, что фигуранты дела действовали совместно и умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий. Обвиняемые не признали свою вину, однако полностью возместили причиненный государству ущерб, благодаря принятым следственными органами мерам.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщают, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее «КС» писал о расследовании аналогичного дела в отношении экс-директора МУП «Теплосети» города Купино НСО.

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