В консолидированный бюджет РФ поступило более 61 млрд рублей администрируемых доходов, в том числе в федеральный бюджет – 14,7 млрд рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области – 46,3 млрд рублей.

Налогоплательщики региона с начала 2017 года перечислили в бюджет более 61 млрд рублей налогов и сборов (с учетом единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет). Данные приведены федеральной налоговой службой по НСО по состоянию на 19 мая.

Более 32 млрд рублей поступило в налоговые органы в качестве взносов на пенсионное страхование, почти 4 млрд рублей – на социальное страхование, более 7 млрд рублей – на медицинское страхование.

За май текущего года поступления налогов и сборов составили 6,5 млрд рублей. Из них из федерального бюджета возвращено почти полмиллиона рублей, в консолидированный бюджет региона поступило почти 7 млрд рублей.

Ранее «КС» писал о росте налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2016 году на 9,4%.

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