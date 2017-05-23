На официальном сайте правительства Новосибирской области появилась информация о том, сколько зарабатывают заместители губернатора и руководители министерств. Самый богатый член правительства заработал в 2,5 раза больше губернатора.

Доход первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова существенно снизился по сравнению с прошлым годом. За 2016 год Петухов заработал 3,3 млн рублей, тогда как годом ранее доход составлял 5,4 млн рублей. Первый замгубернатора владеет квартирой и земельным участком площадью 55,6 кв м и 1,2 тыс кв м соответственно. Доход его супруги составил 303,65 тыс рублей. В автопарке супруги замгубернатора автомобиль Hyundai Santa Fe.

Среди других заместителей губернатора самым богатым оказался Юрий Прощалыкин, который заработал 3,63 млн рублей, а меньше всех уровень заработка оказался у Александра Титкова – 2,75 млн рублей. Сергей Сёмка и Анатолий Соболев показали примерно одинаковый доход – 2,8 млн рублей и 2,86 млн рублей соответственно. В декларации Юрия Прощалыкина помимо основной недвижимости и автомобилей указаны также и другие транспортные средства. Так, он владеет надувной резиновой лодкой «Кайман N-330», маломерной рыбацкой лодкой North Silver Pro, прицепом для перевозки водной техники МЗСА 81771G.

Первый вице-премьер Владимир Знатков отчитался о доходах в размере 2,9 млн рублей. За 2015 год он заработал немного больше – 3,1 млн рублей. Супруга Знаткова заработала 1,3 млн рублей. Автопарк четы Знатковых состоит из автомобилей Range Rover и Volkswagen Touareg.

Из руководителей региональных министерств по итогам года больше всего задекларировал министра труда, занятости и трудовых ресурсов области Игорь Шмидт. В его декларации указана сумма в 4,5 млн рублей, однако это на 400 тыс меньше, чем в 2015 году. Самым «бедным» министром оказался министр социального развития Сергей Пыхтин, доход которого снизился в два раза по итогам 2016 года. Годом ранее Пыхтин заработал 3,16 млн рублей, а в 2016 году – 1,6 млн рублей. В его собственности семь земельных участков, а в автопарке он имеет Lexus LX470, Toyota Town Ace и три трактора: Беларус 1221.2, два колесных трактора К-701.

Министр региональной политики Игорь Яковлев внес в декларацию доход в 2,2 млн рублей, это на 700 тыс больше, чем было указано им в прошлом году. Он владеет также квартирой площадью в 350 кв м и автомобилем Skoda Octavia.

Руководитель министерства культуры Игорь Решетников сумел увеличить свой доход в два раза. Если в 2015 году им было заработано 2 млн рублей, то в этом уже 4 млн рублей. Заметно увеличила свой заработок и его супруга: с 601 тыс рублей до 2,96 млн рублей. Решетников управляет автомобилем Nissan X-Trail.

Зарабатывать стали больше также министр экономического развития Ольга Молчанова и министр финансов Виталий Голубенко. У Молчановой заработок увеличился на полмиллиона и составил 3,48 млн рублей, а у Голубенко – на 100 тыс, составив в итоге 3,1 млн рублей. В новой декларации у министра финансов появился автомобиль Ford Kuga.

Примерно на одном уровне остался заработок министра юстиции Натальи Омелёхиной – 3,3 млн рублей. Похожая ситуация сложилась и у главы регионального министерства строительства Сергея Боярского – 2,7 млн рублей. Однако супруга Боярского внесла в декларацию заработка почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, увеличив доход с 4,5 млн рублей до 12 млн рублей.

С 2,49 млн до 3,29 млн увеличен доход у министра здравоохранения Олега Иванинского, а у супруги министра появился второй автомобиль марки Toyota RAV4.

Приблизительно одинаково зарабатывает министры Василий Пронькин, Евгений Ким, Сергей Нелюбов и Николай Симонов. Так, министр сельского хозяйства Василий Пронькин отчитался о доходе в 2,67 млн рублей (заметим, что в прошлом году министр заработал 4,45 млн рублей). В собственности Пронькина появилась квартира площадью 85,2 кв м. Он владеет двумя автомобилями Toyota RAV4, УАЗ 3962 и моторной лодкой «Казанка 3-м».

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Евгений Ким (Ким Те Су) внес в декларацию доход размером в 2,56 млн рублей. Таким образом, супруга министра заработала больше, чем он: 2,62 млн рублей. Если затронуть владение недвижимостью, то нужно сказать, что в 2016 году у супруги Евгения Кима в декларации отсутствуют два дачных земельных участка площадью 490 кв м и 400 кв м, указанные ранее.

Министр образования, науки и инновационной политики Сергей Нелюбов заработал почти 2,5 млн рублей, но все же немного меньше, чем ранее. В собственности Нелюбова, как и в 2015 году, остаются четыре квартиры.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов задекларировал 2,54 млн рублей (в 2015 году – 2,6 млн рублей), а назначенный в начале апреля этого года на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский показал доходы в 2,1 млн рублей. Он владеет квартирой, площадь которой почти 98 кв м, и автомобилем Honda CR-V.

Самым же богатым среди министров областного правительства стал руководитель департамента информатизации Анатолий Дюбанов, приумноживший свой заработок в 4,5 раза и заработавший таким образом более 12 млн рублей. Квартира площадью 99,1 кв м, которая была в собственности у Дюбанова в декларации 2015 года, в новой декларации отсутствует.

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Михаил Жиганов заработал в этом году так же больше, однако увеличив свои доходы не на миллионы, а на почти 200 тыс – с 2,88 млн рублей до 3,1 млн рублей. В декларации указано, что член правительства владеет автомобилем отечественного производства – ВАЗом 2107.

Доходы руководителя департамента имущества и земельных отношений Романа Шилохвостова снизились почти втрое. Если в 2015 году он задекларировал 6,7 млн рублей, то в новой декларации отчитался о 2,36 млн рублей.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по этой и этой ссылке, а также по этой. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь. О декларациях спикера и вице-спикеров совета депутатов Новосибирска — по ссылке. О доходах депутатов Горсовета — здесь.

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