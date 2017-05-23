Губернатор Новосибирской области отчитался о своих доходах за 2016 год

Сведения о доходах Владимира Городецкого были выложены в открытый доступ на сайте правительства Новосибирской области. За год губернатор увеличил доход на 100 тыс рублей.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий за 2016 год задекларировал 4,8 млн рублей, что на 100 тыс рублей больше, чем годом ранее. Тогда у главы региона было заработано 4,7 млн рублей. К слову доход губернатора оказался меньше, чем у председателя областного суда

Что касается недвижимости, то сведения декларации свидетельствуют, что у Городецкого в собственности жилой дом площадью 49,4 кв м, земельный участок в индивидуальной собственности площадью 428 кв м, гараж площадью 46,9 кв м. Кроме того, в общей долевой собственности с супругой губернатор владеет домом и земельным участком, площади которых 510,6 кв м и 997 кв м соответственно. Его супруга задекларировала доход в 241,1 тыс рублей и автомобиль Лексус RX 450. В ее пользовании находятся также земельный участок и дом.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по этой и этой ссылке, а также по этой. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь. О декларациях спикера и вице-спикеров совета депутатов Новосибирска — по ссылке. О доходах депутатов Горсовета — здесь.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.