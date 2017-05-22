16-18 мая компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации интернет-разработчиков (АИР) и Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (НАДТ) провели в Новосибирске 3-ю Сибирскую конференцию по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2017.

На мероприятии выступили ведущие российские эксперты по интернет-торговле — всего более 40 спикеров — представителей крупных компаний, таких как Babadu.ru, Всемайки.ру, ГК «АКОР», GfK, Deloitte, Criteo, Яндекс.Деньги, iConText, «Почта России», PickPoint, DPD, СДЭК, Альфа-Банк и других. В этом году в мероприятии приняло участие более 120 специалистов по интернет-торговле со всей России — Новосибирска, Москвы, Бийска, Барнаула, Кемерова, Красноярска и других городов.

Началась конференция с мастер-класса председателя логистического комитета АКИТ Андрея Чечина «Как самому разобраться в онлайн-коммерции за 8 часов и начать принимать осознанные решения». 17 мая первая секция конференции была посвящена стратегии и трендам в интернет-торговле. А вторую секцию, посвященную методам повышения онлайн-продаж в разных сегментах, открыл Эмин Алиев, управляющий директор в России компании Criteo. В третьей секции с кейсами, посвященными улучшению сервиса и работе с клиентами, выступили Наталья Шкиртиль, основатель детского онлайн-гипермаркета Babadu, Оксана Панова, руководитель центра информационной поддержки и обработки заказов ГК «Обувь России», Василий Быков, директор по продукту CallTracking.ru, Андрей Заворин, партнер сервиса Stafory в России, основатель сервиса-агрегатора такси Taxi-Up, Евгений Скрипник, директор «Лайкзилла», Алёна Вочковская, эксперт по качественным маркетинговым исследованиям.

Второй день конференции начался с секции по логистике. Представители ключевых игроков рынка доставки — PickPoint, «Почты России», DPD, СДЭК, — рассказали о том, как развивается рынок, какие тренды наблюдаются и какие новые технологии появляются. Следующая секция конференции была посвящены новых трендам в платежах, в которой Наталья Негина из «Яндекс.Денег» и Станислав Петров из Альфа-Банка представили новые решения для интернет-магазинов, а Ксения Осипова из Deloitte рассказала о том, как онлайн-кассы изменят жизнь онлайн-ритейлеров.

Также в рамках конференции прошли практические мастер-классы по следующим темам: работа со счетчиками веб-аналитики в Power BI Desktop, копирайтинг и продающие тексты, e-mail-маркетинг и технологии, как не попасть в SPAM. Кроме того, участники ESIB-2017 на тематических круглых столах более подробно обсудили вопросы подбора персонала в сфере e-commerce, нестандартный маркетинг с использованием доменов и правовые аспекты интернет-торговли.



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