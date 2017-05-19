За март 2017 года задолженность по заработной плате в организациях НСО увеличилась на 11,8% и составила 117,5 млн. рублей по состоянию на 1 мая.

Данные сформированы Новосибирскстатом и состоят из сведений, поданных региональными предприятиями наблюдаемых видов деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства).

В ведомстве сообщают, что своевременно не получили заработную плату 2,8 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось более 41 тыс. рублей невыплаченной зарплаты. Значительную часть всей суммы задолженности (55,3 млн рублей) составляет невыплаченная зарплата работникам, уволенным из организаций в 2016 году и ранее.

По состоянию на 1 мая наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО «МСУ-78», ОАО «Сибтрубопроводстрой» («Строительство»), ОАО «ЛДСК», ЗАО «Завод ПСК» («Обрабатывающие производства»). На долю этих предприятий приходится 91,7% общей суммы задолженности.

Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств, сообщают в Новосибирскстате.

Недавно «КС» писал об организованной прокуратурой проверке ООО «Стройсервисмеханизация», в результате которой были выявлены нарушения в сроках выплаты зарплаты.

18 мая государственная инспекция труда в НСО сообщила о многомиллионной задолженности перед уволенными работниками в ОП «Новосибирское» АО ГУ ЖКХ.

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