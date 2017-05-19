Кафе европейской кухни Leto, открывается завтра, 20 мая, на одном из этажей клуба Black Milk. Напомним, что в ноябре клуб, занимавший два этажа, прекратил свою деятельность. На его месте на данный момент работает event-бар Milk и уже завтра присоединится Leto-Cafe.

Новое заведение займет половину площади – один этаж популярного в свое время клуба Black Milk. В кафе будет представлена европейская кухня с акцентом на здоровом питании.

«В Leto-Cafe будут использоваться такие приемы приготовления пищи, как су-вид (фр. sous vide) – это технология низкотемпературного приготовления продуктов питания в вакууме, которая позволяет «запечатывать» вкус. С помощью нее готовятся ингредиенты для салатов и некоторые горячие блюда», — рассказывает «КС» ведущий специалист по маркетингу и рекламе компании Unic Group Петр Гуськов.

Помимо технологии су-вид в Leto-Cafe возьмут на вооружение экологический гриль, а также будут готовить блюда на пару.

Отметим, что Unic Group занимается управлением тремя заведениями, расположенными в здании на улице Ядринцевской – рестораном «Остерия Бергамо», event-баром Milk и Leto-Cafe. Новое заведение рассчитано на 60 посадочных мест. Средний чек – порядка 900 рублей. Официальное открытие намечено на 20 мая.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.