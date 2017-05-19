54-летний директор ООО «Радуга» попал под уголовное преследование в связи с уклонением от уплаты налогов с организации в крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

По версии следствия, подозреваемый при подаче в налоговый орган деклараций по налогам на прибыль, на добавленную стоимость и на имущество организации с января 2013 года по март 2016 года вносил в документы ложные сведения о понесенных предприятием расходах. При этом он необоснованно завышал указанный показатель хозяйственной деятельности с целью уменьшения налогооблагаемой базы. По сообщению пресс-службы Управления следственного комитета РФ по НСО, общая сумма уклонения от уплаты налогов превысила 14 млн рублей.

Предприятие подозреваемого зарегистрировано на территории р.п. Чистоозерное Новосибирской области. Оно осуществляет предпринимательскую деятельность по переработке, реализации мяса и мясной продукции.

Следственные органы региона завели на директора ООО «Радуга» уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Как сообщили в областном Управлении следственного комитета РФ 19 мая, расследование на данный момент продолжается. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.

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