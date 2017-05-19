Park Café: кейтеринг со вкусом

За полтора года работы на рынке кейтеринга Park Café Catering удалось стать одним из ведущих игроков в данной нише в Новосибирске. Высокие стандарты обслуживания, элегантность оформления и изысканные блюда — все это сочетает в себе Park Café Catering. В чем кроется секрет успеха компании, «КС» рассказала бренд-менеджер ресторана и службы кейтеринга Park Cafe Анастасия Сазонова.

Ресторан Park Café — одно из наиболее концептуальных и стильных заведений Новосибирска. Открывшись в 2013 году, он и сейчас задает актуальные тренды и является неизменным местом встреч светской публики города.

«Служба кейтеринга стала логичным продолжением ресторана Park Café, — рассказывает Анастасия Сазонова. — У гостей все чаще стал возникать вопрос, а можем ли мы работать с ними не только в стенах ресторана, но и за его пределами. Так было принято решение выделить отдельную службу кейтеринга».

В команде Park Сafé Catering задействованы лучшие официанты и повара ресторана, которые готовят вкуснейшие блюда, созданные на основе предпочтений гостей. «Каждое мероприятие нами тщательно и детально прорабатывается — от шикарного банкета на большое число гостей до небольшого легкого фуршета. Более того, кейтеринг Park Café обращает внимание на декорирование площадки, и оформление блюд и фуршетных линий планирует в соответствии с концепцией события», — добавляет Анастасия Сазонова.

Персональный подход, элегантное оформление, первоклассная кухня — любое мероприятие пройдет на самом высоком уровне вместе с Park Сafé Catering!

Тел. (383) 292-62-98

parkcafe-catering.ru

Красный проспект, 25/1, 1-й этаж

ООО «Парк Кафе», ОГРН 1135476137521

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