Открывшись всего полгода назад, четырехзвездочная гостиница «Миротель» в Новосибирске уже гостеприимно приняла более 3000 гостей из разных городов России — от Москвы до Владивостока, а также из-за рубежа — из Германии, Испании, Франции и Ирландии. Более того, отелю удалось получить самый высокий рейтинг среди всех гостиниц города. По каким критериям гости выбирают именно «Миротель» и за что ставят ему столь высокие оценки, выяснял «КС».

«Отель с идеальным расположением»

Одним из основных критериев, по которому чаще всего гости выбирают тот или иной отель, является, безусловно, месторасположение. По общему мнению постояльцев, «Миротель» расположен очень удачно. «Останавливались в гостинице «Миротель» на несколько дней. От пребывания здесь остались исключительно положительные эмоции, — делится впечатлениями на Booking.com пользователь Антон. — Гостиница имеет удобное расположение». Елена, остановившаяся в отеле в январе 2017 года, также добавляет, что до центра города можно добраться за 10 минут на метро, станция «Площадь Маркса» находится всего в 10 шагах от «Миротеля».

Гостиница действительно имеет удачное расположение: до аэропорта Толмачево и Экспоцентра дорога на автомобиле занимает в среднем 20 минут, до центра правого берега — площади Ленина — не более 10 минут на метро, если быть точным, от отеля до входа в метрополитен — 74 метра.

«В таких условиях получается хорошо отдохнуть»

Второй критерий — несомненно, уровень сервиса и комфорта. «Благодаря «Миротелю» моя командировка прошла очень продуктивно, — рассказывает на Booking.com пользователь Анна. — Нашла в этом отеле все самое необходимое: хорошую звукоизоляцию, быстрый Интернет, удобную кровать и вкусный завтрак. Уходишь из номера рано, а возвращаешься поздно. Поэтому мне всегда нравится, когда простые вещи реализованы качественно. В таких условиях получается хорошо отдохнуть и зарядиться силами».

В каждом номере «Миротеля» — мини-бар, большой телевизор с плоским экраном и цифровым телевидением, ванная комната и туалетно-косметические принадлежности, включающие халат и тапочки. Комфорт и уют поддерживают светонепроницаемые шторы, хорошая звукоизоляция, а также система климат-контроля.

«Номер категории делюкс идеален: грамотная звукоизоляция — не слышно ни движения машин за окном, ни соседей. Порадовали такие нужные мелочи, как множество розеток, в т. ч. USB, много разных светильников. Кстати, нам понадобилась дополнительная кровать, и это действительно удобная мобильная кровать, а не раскладушка! Отличная система безопасности и доступа. Спасибо!» — отмечает на Booking.com пользователь Сергей.

«Вишенкой на торте» сервиса можно назвать завтраки в «Миротеле» — вкусные, свежие и неизменно разнообразные. «На завтрак большой выбор блюд. Все вкусно и красиво! Повару — твердая пятерка», — добавляет на Booking.com пользователь Екатерина.

Развитая инфраструктура

Замыкает тройку основных критериев инфраструктура внутри отеля и в его ближайшем окружении. На территории «Миротеля» открыты два ресторана итальянской и кавказской кухни — Drovamuka и «Аджикинежаль», которые давно пришлись по вкусу гостям и жителям Новосибирска.

«Отличная инфраструктура. Два ресторана в здании отеля, множество ресторанов поблизости. В пешей доступности кинотеатр, различные торговые центры», — упоминает в своем отзыве один из постояльцев «Миротеля» Дмитрий. На территории отеля также работают ночной клуб, караоке-бар, круглосуточный спортивный центр и два конференц-зала вместимостью 120 и 30 человек.

«Отдельно хотелось бы отметить сотрудников гостиницы на ресепшен. Весь персонал очень вежливый и быстро реагирует на любую просьбу. Это так редко и так приятно! Скоро снова к вам вернусь», — заключает на Booking.com пользователь Екатерина.

Многофункциональность, хорошая транспортная доступность, высокое качество услуг и первоклассный сервис — «Миротель» по праву можно назвать центром притяжения для деловых гостей Новосибирска.

«Миротель»: новое слово в гостиничном бизнесе Новосибирска 1 of 11

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