В 2016 году клиенты совершили покупок на 5,8 трлн руб, оплачивая их в эквайринговой сети Сбербанка (офлайн и онлайн). Прирост за год составил 40%. Доля безналичного оборота в Сбербанке (с учетом p2p-переводов, но без учета переводов между своими счетами) составила 53%, прирост за год – 9 п.п.

Пул интернет-магазинов, находящихся на эквайринговом обслуживании Сбербанка, превысил 12 тысяч площадок. За год этот показатель увеличен в 3,5 раза. За 2016 год Сбербанк обеспечил 115 миллионов покупок в интернет-магазинах.

Более 1 млн клиентов Сбербанка привязали свои карты к Apple Pay и Samsung Pay и совершили с их помощью 13 млн транзакций. Apple Pay стартовал в России в октябре 2016 года.

Сбербанк запустил оплату Touch ID в мобильных приложениях партнеров. За месяц Сбербанк реализовал этот сервис в приложениях 20 российских компаний.

Портфель активных дебетовых карт Сбербанка составляет 91,2 млн карт, прирост за год 9,2% (на 1.05.17). Весной Сбербанк перевел эмиссию всех классических дебетовых карт на бесконтактную технологию. Более 9 млн карт Сбербанка оснащены бесконтактной технологией оплаты. Портфель карт МИР Сбербанка составляет более 2,7 млн карт.

«Глобальная задача Сбербанка – максимально уйти от наличных денег, т.к. это позволяет обеспечивать клиентов удобным, быстрым, современным и безопасным сервисом. Сейчас для решения этой задачи мы фокусируемся, в первую очередь, на развитии бесконтактной технологии, обеспечивая инфраструктуру и улучшая продуктовое предложение по картам. Бесконтактные технологии, которые реализует Сбербанк, требуют минимум усилий клиентов для совершения покупки, и становятся предметом ежедневного использования клиентов», – сообщила старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

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