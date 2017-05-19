Почему участники политических процессов и предпринимательское сообщество сибирских регионов слабо информированы о создании нового движения за Владимира Путина? Есть ли у малого и среднего бизнеса желание оказать содействие штабу, который намерен пропагандировать идею поддержки президента на выборах 2018 года?

Информация о создании нового движения в поддержку Путина появилась как раз за год до президентских выборов — в марте 2017-го. На начало апреля намечалось проведение учредительного съезда Штаба реализации президентских программ — так называется эта организация, а название ее сайта — za-putina.info — говорит за себя еще красноречивее. Еще в марте на пресс-конференции в Москве члены оргкомитета рассказывали, что на тот момент поступило более 300 заявок из муниципалитетов, в 64 субъектах страны есть люди, претендующие на то, чтобы возглавить региональные отделения. Всего инициаторы проекта заявляли о планах на создание 500 местных и 75 региональных отделений по России. Но учредительный съезд в апреле не состоялся — был перенесен на 24 мая.

В преддверии этого события корреспондент «КС» попытался выяснить, как в сибирских регионах относятся к созданию штаба те, кто следят за политическими процессами, те, кто традиционно выступают в поддержку Путина, а также представители предпринимательских кругов. Выяснилось, что большая часть опрошенных вообще не в курсе происходящего. Редакция «КС» обращалась в том числе к политологам из Новосибирской, Иркутской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев. В их поле зрения информация о новом проекте не попадала, так что об интересе к ней со стороны участников политических процессов в регионах говорить, мягко говоря, преждевременно.

Хотя, казалось бы, стоит обратить внимание на организацию, которая ставит в число своих приоритетных задач мониторинг реализации президентских программ на местах. «В курсе» оказался кемеровский историк и политолог Александр Коновалов. Но политолог сразу оговорился, что на новый проект смотрит скептически. А осведомлен он потому, что лично знаком с одним из участников создаваемого штаба — Сергеем Марковым. Марков — известный политолог, генеральный директор «Института политических исследований» и доверенное лицо Владимира Путина на прошлых президентских выборах. Он является политическим консультантом оргкомитета штаба и говорил, что цель организации — довести политику Путина до конкретных регионов. Сразу возникает вопрос: разве ОНФ уже не занимается контролем исполнения указов и поручений главы государства?

Сопредседатель новосибирского отделения ОНФ и новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов напоминает, что ОНФ — движение, лидером которого является Владимир Путин, президент России. «ОНФ — открытая структура, в которой каждый может выразить свою жизненную позицию по тем или иным вопросам общественной жизни, — говорит Соколов. — ОНФ создавался как инструмент контроля за исполнением «майских» указов президента, и за последние годы спектр задач, стоящих перед общественниками, только расширился».

По его словам, в текущем году перед ОНФ стоят серьезные задачи в рамках новых, в том числе и приоритетных национальных проектов. «Речь идет в первую очередь о функционировании Центра мониторинга благоустройства городской среды, который координирует реализацию федерального проекта и муниципальных программ благоустройства дворов и общегородских зон отдыха. Проект «Генеральная уборка» с интерактивной картой свалок, а также «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» — яркие примеры и возможности для сотен и тысяч неравнодушных граждан включиться в активную общественную деятельность», — резюмировал Сергей Соколов.

Директор по исследованиям фонда Институт социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов убежден, что ниша для новой организации в настоящий момент отсутствует. На его взгляд, ОНФ сейчас остается единственным движением, официальным лидером которого является Владимир Путин. «Президент регулярно лично участвует в тематических форумах на площадке ОНФ. Огромное преимущество ОНФ в том, что он включен в аппаратно-бюрократическую логику реализации «майских указов»: отчеты правительства об исполнении президентских поручений по указам официально направляются на оценку в ОНФ, Народный фронт фигурирует в президентских поручениях как их соисполнитель вместе с правительством РФ или региональными властями. После того как ряд активистов ОНФ получили депутатские мандаты, движение должно будет аккумулировать в свои ряды новых общественных активистов на местах», — рассуждает Александр Пожалов и отмечает, что говорит как можно более серьезно о том, что пока не является серьезным.

Впрочем, отличие нового штаба состоит в том, что его костяком должно стать сообщество малого и среднего бизнеса. По словам лидеров проекта, группа предпринимателей собралась, чтобы в первую очередь защищать свои права: бороться с чиновниками в регионах, которые препятствуют развитию бизнеса, налаживать диалог бизнеса и власти. Хотя разве этим уже не занимаются различные организации, которые тоже позиционируют свою деятельность как пропрезидентскую — та же общественная организация малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», которая входит в ряды ОНФ? Наряду, кстати, с Российским союзом промышленников и предпринимателей и «Деловой Россией», например. Внутри «Единой России», которая акцентирует внимание на том, что создателем партии является Владимир Путин, существуют платформы, направленные на поддержку предпринимательского сообщества.

Если бы речь шла об учреждении какого-то системного органа, который намерен «работать на рейтинг» Путина (наверное, спорный вопрос, можно ли с этим переборщить), неужели об этом до сих пор не было бы известно руководителям «ЕР» и ОНФ на местах?

Секретарь новосибирского отделения «Единой России» Валерий Ильенко не слышал ни о создании нового движения, ни об основании его филиалов в области, ни о том, кто поедет на учредительный съезд.

«Было бы странно, если бы администрация президента отказалась от ОНФ в пользу некоего нового виртуального движения и позволила бы малоизвестным общественникам раскручиваться на эксплуатации имиджа популярного президента. Думаю, что никакого интереса ни для бизнеса, ни для политиков в регионах этот проект не представляет. Если только не будет четких сигналов от власти о его перспективности», — продолжает Александр Пожалов.

Сопредседатель новосибирского отделения ОНФ и новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов не слышал о создании нового движения и учреждении региональных филиалов. Эта информация не проходила, по его словам, ни по линии ОНФ, ни по линии «ОПОРЫ РОССИИ».

«Тема поддержи малого и среднего бизнеса сегодня очень популярна. Считаю: чем больше организаций, нацеленных на решение проблем предпринимательского сообщества, тем лучше. Основная задача «ОПОРЫ РОССИИ» — экспертная поддержка. Мы будем только рады, если появится новый инструмент помощи бизнесменам. Со своей стороны в предвыборный период «ОПОРА РОССИИ» активно включена в этот процесс, как и в предыдущие годы», — говорит Сергей Соколов.

По словам Александра Коновалова, не уведомлены об организации работы нового движения и члены кемеровского отделения ОНФ. «Пока не вполне ясно, какая необходимость в организации второго (после ОНФ) регионального штаба поддержки президента. Несмотря на уверение Сергея Маркова, что новые штабы будут формироваться «снизу» и финансироваться исключительно на пожертвования, в Кузбассе такой формат работы представляется маловероятным», — рассуждает эксперт.

«Нет ничего удивительного, ведь выборы на носу. Поэтому сейчас будет создаваться множество разных общественных институций в поддержку четвертого срока Владимира Путина. Но пока в Иркутске я об этом не слышал ничего», — лаконично заметил иркутский политолог Алексей Петров.

В общем, очевидно, речь идет об еще одной инициативе — вероятно, не последней в преддверии выборов-2018. Хотя официального заявления о том, что Путин выдвигается на новый президентский срок, не было. Может быть, неинформированность о новом движении этим и объясняется: мало ли, сколько еще подобных организаций появится в ближайшие месяцы.

Александр Пожалов уверен, что речь идет о виртуальном проекте. «Он выглядит частной инициативой отдельных лиц, пытающихся предложить новый общественный проект для нового руководства администрации президента, нежели реально существующим движением. Мне неизвестно о существовании каких-либо региональных структур и лидеров этого движения на местах. Да и сам факт того, что дата учредительного съезда уже однажды переносилась организаторами, говорит о трудностях, с которыми они столкнулись при попытке воплотить свою инициативу на практике», — рассуждает эксперт.

С его точки зрения проект выглядит неубедительной попыткой применить технологию десятилетней давности, когда адвокат Павел Астахов создал — при помощи череды публичных акций в регионах — движение «За Путина!». Он напоминает, что перед парламентскими и президентскими выборами 2007–2008 годов решался вопрос, каким образом Владимир Путин останется на первых ролях в управленческой системе по истечении второго конституционного срока в должности президента. «За Путина!» должно было олицетворять собой широкий общественный, непартийный запрос на сохранение его на лидерских позициях. «После выборных кампаний 2007–2008 года движение естественным образом прекратило существование, но его инициатор Павел Астахов позднее получил назначение в АП на должность детского омбудсмена», — замечает Пожалов.

Собеседникам «КС» мешает всерьез отнестись к проекту факт запроса солидной платы за «входной билет». В ОНФ, например, за это платить не нужно. В разделе «Подать заявку на участие» на сайте za-putina.info говорится, что одно из условий участия в учредительном съезде — оплатить организационный взнос делегата в размере 180 тысяч рублей.

Александр Коновалов сомневается, что найдется достаточное количество энтузиастов, желающих добровольно помогать структуре материально. «Поддержкой предпринимательства занимается целый ряд общественных организаций и уполномоченных органов власти. В области есть заместитель губернатора по вопросам инвестиций и инноваций, его коллега по блоку экономического развития, уполномоченный по правам предпринимателей, региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и Кузбасская торгово-промышленная палата. Найти функциональную «нишу» для нового движения проблематично», — говорит политолог.

Собеседники «КС скептически относятся к мысли, что новое движение стоит всерьез воспринимать как структуру, способную перехватить инициативу и превратиться в реальный предвыборный штаб. Член президиума новосибирского отделения «Единой России» Андрей Панферов считает: если Путин пойдет на выборы, то огромную роль в процессе продвижения этого кандидата будут играть ОНФ и другие общественные организации. Причем если среди них появятся новые, это не значит, что «ЕР» отойдет в сторону от кампании.

По словам Валерия Ильенко, подготовительная работа в преддверии президентских выборов в Новосибирской области уже идет, хотя пока конкретных установок из Москвы не поступало. «Убежден, что роль «Единой России» будет только усиливаться перед выборами 2018 года. В том числе и на фоне учреждения новых организаций, выступающих в поддержку действующего главы государства, все они делают общую работу только весомее. В любом случае Владимир Путин — основатель партии. Если речь идет о серьезном проекте по созданию нового штаба президентских инициатив, я не исключаю, что в Новосибирской области может появиться его филиал», — резюмирует секретарь новосибирского отделения «ЕР».

«Стопроцентной уверенности по поводу кандидата все равно ни у кого пока нет. «Штабы Путина» являются организациями с очень строгими входными фильтрами. Вполне возможно, что подбор этих лиц уже ведется, но делают это явно не в штабе поддержки президентских инициатив», — продолжает Александр Коновалов.

Александр Пожалов связывает появление подобных инициатив с тем, что пока не определены основные параметры избирательной кампании. «Какова будет роль «Единой России» в выдвижении кандидата от власти? Будет ли использоваться партийная инфраструктура для проведения его избирательной кампании? Задействует ли власть ОНФ как широкую общественную коалицию в поддержку выдвижения Путина? Будет ли использована президентская избирательная кампания для засветки новых лидеров парламентских партий и непарламентской оппозиции? И так далее. Отсюда и рождаются предложения новых проектов как на околовластном поле (как упомянутый «Общественный штаб в поддержку Путина»), так и на псевдооппозиционном (созданием «новой оппозиции» в виде движения «Новая Россия» в последнее время занимается столичный политик Никита Исаев, который на парламентских выборах 2016 года не состоялся в качестве лидера партии «Родина»)», — говорит Александр Пожалов.

Идея учреждения нового движения ставит много вопросов, на большинство из которых отвечать, кажется, действительно преждевременно. По крайней мере до учредительного съезда. «КС» не удалось дозвониться по телефонам, указанным на сайте общественного штаба. А на письменный запрос, редакция получила ответ, что подготовка к съезду еще идет и подробную информацию оргкомитет сможет представить на следующей неделе. Как раз на следующей неделе и планировалось мероприятие. Но кто поручится за то, что оно пройдет 24 мая, а не будет вновь перенесено или вообще отменено? Например, хотя бы до тех пор, пока не станет ясно: за что именно предпринимателям предлагают заплатить? Кого именно им предлагают поддерживать на выборах-2018?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Бурденюк, председатель совета предпринимателей Калининского района Новосибирска, генеральный директор компании «Отелит DEVELOPMENT»:

— Я не слышал об этом штабе. Если вхождение является платным, то уже это не представляется мне интересным. Сомневаюсь, что у нашего президента проблемы с деньгами.

Я понимаю, когда с инициативой привлечения к участию малого и среднего бизнеса выступают «ОПОРА РОСИИ», «Деловая Россия». Есть и другие пропредпринимательские движения. Мне понятна логика «Партии Роста», например, других организаций, которые ассоциировались с Михаилом Прохоровым.

У действующего президента с рейтингом все в порядке. Оппозиция в стране достаточно слабая. Кроме полуадекватного Навального и нет никого, кто подходил бы под эту категорию, на мой взгляд. Тогда зачем еще дополнительно создавать движение?

Думаю, действующему президенту хватает своих политологов и предпринимателей, которые его поддерживают. Наверное, масштабнее и сильнее та политическая работа, которую ведет сам штаб Владимира Путина. То, о чем мы говорим, — вероятно, порыв отдельных личностей, которые пытаются наработать какое-то политическое лобби, набрать очки. Никакой целесообразности в создании нового штаба в поддержку Путина я не вижу.

Алексей Соловьев, председатель новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции:

— Я считаю, что движение, которое намерено отстаивать интересы бизнеса, не может быть лишним. Если региональные отделения будут создаваться, понятно, что и от Новосибирской области должен быть представитель. Необходимо только понять, какая организация, в частности, в Новосибирской области возьмет на себя учреждение регионального филиала. Потому что собирать предпринимателей просто так сложно, нужен мотиватор. Им могла бы выступить, например, «ОПОРА РОССИИ», у нее есть хороший ресурс, и не возникло бы проблем с тем, чтобы выдвинуть кого-то от нашей территории. Если речь идет о совершенно новом движении, пока трудно говорить о том, полезным или нет оно станет для бизнеса. Сейчас заявления могут быть сделаны, но нужно смотреть в корень: кто будет представлять штаб, руководить им, какие есть у этих людей рычаги влияния. Пока нет ничего, кроме слов.

Ирина Травина, руководитель ассоциации «СибАкадемСофт», генеральный директор «СофтЛаб-НСК»:

— По большому счету, на мой взгляд, все это мишура. И вряд ли подобный проект привлечет предпринимателей. Малому бизнесу важны другие сигналы, такие, например, как понимание постоянства налоговой системы. А мы видим только усугубление ситуации: увеличилось количество отчетности, ужесточились наказания за ее непредоставление, налоговая трясет нас по каждому поводу. Такие сигналы не внушают оптимизма, и стоило бы заняться этой проблемой перед выборами. Посыл-то хороший — поддержите Путина, и он поможет. Но ведь он давно у власти, помог бы сейчас — и мы бы за него все проголосовали, какие вопросы. Мы должны кубышку Родины наполнить? Допустим. Но дайте тогда нам нормально получать доход, а не находиться в состоянии постоянных отчетов и писанины. Я в движения просто не верю. Уже есть «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия». Мы, предприниматели, их поддерживаем, говорим через эти площадки… И еще новая появится? Еще им заплатить? Да не нужно это все. Наверное, найдется кто-нибудь, кто поедет и даст денег. Мне было бы жалко, честно говоря. Как раз на днях мне позвонили из Центра поддержки и развития бизнеса «Инициатива», который организует мероприятие при Аналитическом центре правительства РФ. Пригласили за 150 тысяч рублей приехать и рассказать о проблемах. Я ответила, что если хотят услышать про проблемы, то пусть зовут бесплатно.

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