17 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на производственной площадке совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь». Оно было создано для масштабной модернизации трамвайных вагонов. Поводом для визита на предприятие послужил первый собранный в Новосибирске трамвай.

Все работы по сборке трамвайного вагона планируется завершить до 20 мая, затем он будет экспонироваться на выставке TransSiberia в рамках IV Международного форума «Транспорт Сибири» с 24 по 27 мая. В июне, после сертификации, этот вагон будет запущен в эксплуатацию. Всего в 2017 году планируется модернизировать 10 трамваев.

По словам Анатолия Локтя, приехавшего в сборочный цех посмотреть «первенца», если сегодня не предпринимать никаких действий, то скоро Новосибирск столкнется с большой проблемой — необходимостью замены всего трамвайного парка, т. к. уже сейчас он крайне изношен.

«У нас был выбор покупать новые трамваи либо начать принимать меры по капитальному ремонту. Мы предпочли второй вариант, поскольку опыт у города уже есть. Новосибирский метрополитен давно и успешно капитально ремонтирует вагоны метро, в результате их ресурс продляется почти в два раза, и при этом экономятся бюджетные средства. Эту же схему мы решили применить и к трамваям, — пояснил причины открытия совместного с белорусскими партнерами предприятия Анатолий Локоть. — У белорусов хорошие современные технологии производства трамваев и трамвайных путей. Но мы не можем заменять только вагоны. В будущем нам предстоит большая программа по замене рельсовых путей. Это очень важно, в противном случае срок службы модернизированных трамваев сократится. Просто выкупить технологии нам показалось дорого, поэтому мы долго вели переговоры с белорусскими партнерами и в результате вышли на схему сотрудничества».

О целесообразности такого решения говорят цифры, которые привел в пример мэр Новосибирска. Новый вагон российского производства стоит от 24 до 25 млн рублей, в зависимости от комплектации и модернизации. Соответственно, вагоны импортного производства еще дороже — около 30 млн рублей. Пусковой образец, собранный ООО «БКМ-Сибирь», обошелся бюджету в 18 млн рублей. В случае запуска в серию эта цифра будет уменьшаться. К тому же новое предприятие даст рабочие места и позволит эффективнее использовать муниципальную собственность. Сегодня компания располагается в недавно отремонтированном цехе. Количество сотрудников небольшое — семь человек, но это только на данный момент, пока производство в начале своего пути.

Об этапах подготовки и работы нового предприятия рассказал директор ООО «БКМ-Сибирь» Александр Евдокимов. «С декабря 2016 года мы подписали договоры на поставку запчастей, съездили в Белоруссию, посмотрели, как там ремонтируют вагоны, и теперь начали запускать производство здесь. Кузов мы получаем полностью из Белоруссии в первой комплектности, т. е. все в нем готово: установлены сиденья, поручни, все покрашено и т. д. Колесные пары и двигатели мы закупаем в Челябинске. Рельсовые тормоза, пружины мы отремонтировали в Новосибирске. Все токарные, фрезерные и сварочные работы проводятся в нашем депо. А блок управления поставляет новосибирская фирма «АРС ТЕРМ», — пояснил Александр Евдокимов. — Мы поставили электронное оборудование, что существенно упрощает управление. Но в то же время для обслуживания таких вагонов нужны не просто слесари, а специалисты с образованием, на текущий момент у нас они есть. В результате всех проведенных работ мы получили практически новый вагон. На улицы города он выйдет уже в июне. До этого момента нам необходимо провести все настройки, получить сертификат соответствия. Это добровольное сертифицирование, но мы хотим сделать все по правилам. Срок службы таких вагонов на текущий момент рассчитан на 15 лет, однако я думаю, что этот показатель «ГЭТ» позже увеличит».

На встрече Анатолию Локтю были продемонстрированы все плюсы и новые возможности модернизированного трамвая. Кабины водителей оборудованы для комфортной работы, обзор в них намного лучше. Салон светлый, удобный, оснащен обогревателями. Очень важно, что эти вагоны также предназначены для перевозки инвалидов. Снаружи на двери и внутри имеются кнопки вызова водителя. Имеется откидной пандус, а также специально оборудованное место для инвалидов в салоне. На улице такие трамваи можно будет узнать по специальным значкам. Первые пассажиры — мэр и журналисты — смогли оценить и плавность хода: трамвай провез их несколько метров прямо в сборочном цеху.

Сегодня для подобного совместного производства есть перспективы, поскольку спрос на модернизированные вагоны большой, их ждут. При поддержке областного бюджета планируется сформировать годовую программу. К тому же на выставке TransSiberia Анатолий Локоть хочет продемонстрировать новый вагон соседям: Томску, Омску, Барнаулу и Красноярску; что также расширит горизонты рынка. Уже в мае поступят еще три новых вагона, а это значит, что скоро еще три модернизированных трамвая выйдут на маршруты.

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