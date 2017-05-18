В «Белокуриха-2» планируется строительство биатлонной трассы

Биатлонная трасса будет располагаться на высоте 800 метров над уровнем моря, что соответствует мировым стандартам, рассказали в администрации Алтайского края.

В среду 17 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился с биатлонистами национальной сборной России, находящимися сейчас в Белокурихе на восстановительных сборах и готовящимися к Олимпийским играм, которые пройдут в Корее. В ходе встречи губернатор поделился планами со спортсменами, которые приезжают в регион уже на протяжении четырех лет, о строительстве на площадке курорта «Белокуриха-2» новой тренировочной базы. Добавим, что к курорту ведет горный серпантин, поэтому обещают, что биатлонная трасса разместится на высоте 800 метров над уровнем моря. Вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов пояснил, что именно на такой высоте проводятся все соревнования мирового уровня, а в России пока нет подходящих для этого трасс.

«На высоте от 800 до 1000 метров над уровнем моря проводятся все соревнования мирового уровня: Кубки мира и IBU, чемпионаты Европы и мира. В России до настоящего времени подобных баз нет. Открытие в Алтайском крае такого комплекса позволит сборным командам проводить очень серьезную подготовку, тренироваться в надлежащих условиях. После общения с нашими партнерами, с губернатором края не сомневаюсь, что такой комплекс будет построен», — сообщил во время встречи Барнашов.

Сейчас спортсмены тренируются на новой лыжероллерной трассе, открытой на базе санатория «Россия» в Белокурихе. Протяженность асфальтовой трассы составила 1,2 км в одну сторону с перепадами высот в 20 метров. В строительство тренировочного комплекса было вложено порядка 12 млн рублей. Об инвестициях в планируемый проект на базе туристического кластера «Белокуриха-2» в настоящее время пока ничего не известно.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.