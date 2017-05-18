«Зеленый марафон» Сбербанка состоится в Новосибирске 28 мая

Более чем в 50 городах России через десять дней, 28 мая 2017 года, состоится ежегодный национальный проект Сбербанка «Зеленый марафон», напомнили в пресс-службе банка.

Через десять дней в Новосибирске состоится «Зеленый марафон» от Сбербанка. Однако онлайн-регистрация участников забега продлится только до 20 мая включительно на сайте проекта.

Программа марафона включает в себя забег на символическую дистанцию 4,2 километра, что позволяет приобщиться к спортивному отдыху и здоровому образу жизни всем желающим вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Помимо забега, в программе предусмотрены конкурсы для спортсменов и их болельщиков, выступления артистов и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Девиз проекта – «Километры добрых дел!»: в каждом из городов, охваченных «Зеленым марафоном», ежегодно реализуются социальные инициативы, направленные на улучшение городской среды – от субботников до посадки деревьев. За время проведения «Зеленого марафона» в Новосибирске в рамках социальной акции участники смогли высадить в парке «Городское начало» более двухсот барбарисов и сиреней, и около тысячи цветов.

«Зеленый марафон» по праву стал ярким событием нашего города, — отмечает заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. – Я горд, что каждый год все больше и больше новосибирцев принимают самое активное участие в забеге вместе со Сбербанком. Приглашаю поддержать наш спортивно-экологический праздник всех желающих и в этом году!»

«Зеленый марафон» будет проходить в 2017 году в шестой раз. За предыдущие годы участниками «Зеленого марафона» стали более полумиллиона человек. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой оргкомитетом «Сочи 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.

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