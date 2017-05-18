Курортный сбор в Алтайском крае составит 30 рублей с человека

В соответствии с ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» Алтайский край вошел в число пилотных территорий по введению механизма «курортного сбора». В управлении края по внешним связям, туризму и курортному делу, «КС» сообщили, что размер сбора предлагается ограничить 30 рублями в сутки с человека.

Напомним, что правительство РФ одобрило законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В управлении края по внешним связям, туризму и курортному делу отметили, что на сегодняшний день в Алтайском крае уже сформирована рабочая группа по вопросу введению курортного сбора с участием представителей санаторно-курортного и туристического бизнеса, общественности и заинтересованных региональных органов власти.

«С учетом предложений членов рабочей группы сформирован проект закона Алтайского края о введении курортного сбора. На первоначальном этапе ответственность по взиманию и перечислению сбора в бюджет региона (Фонд развития курортной инфраструктуры) предполагается закрепить за средствами размещения, оказывающими услуги на территории действия сбора», — уточняют в ведомстве.

Согласно проекту ФЗ, курортный сбор не должен превышать 100 рублей за сутки пребывания. В Алтайском крае планируется ограничить эту сумму 30 рублями.

Предполагается, что собранные средства будут направляться исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

В управлении подчеркивают, что на текущее содержание и развитие курорта Белокуриха необходимо ежегодно направлять не менее 48 млн рублей. «С учетом реализации проекта «Белокуриха-2» объем необходимых средств значительно возрастет. По нашим предварительным расчетам, размер ежегодно получаемого курортного сбора должен составить порядка 50 млн рублей», — заключают в ведомстве.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Директор компаний «Сиеста» и «Сибирская Сиеста» Сергей Михайлов:

— Курортный сбор, безусловно, даст определенный приток средств региону. Главное, чтобы эти средства использовались целевым образом, а процесс сбора был четким и отлаженным, с комфортной системой оплаты для туриста. К примеру, курортный сбор можно включать в стоимость путевки или проживания в отеле. Поток туристов в Алтайский край постоянно растет, а сумма в 30 рублей – вполне подъемная для любого туриста, поэтому, на мой взгляд, данная инициатива имеет перспективы развития.

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