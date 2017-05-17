В Новосибирске будут развивать женское предпринимательство

В рамках Городских дней предпринимательства Business Days, о мероприятиях которого «КС» уже писал, в Новосибирске стартует проект «Женщина в бизнесе».

В четверг 18 мая, в день старта Business Days, будет также открыт событийный бесплатный проект «Женщина в бизнесе», организованный комитетом по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ», комитетом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, Школой бизнеса SREDA при поддержке АО «СИБЭКО» и ПАО «Промсвязьбанк». Как подчеркивают его организаторы, цель проекта они видят в совместном росте, общении и мотивации инициативных женщин города.

В проект приглашены женщины-предприниматели, известные женщины города – руководители и основатели брендов, а также представители инфраструктуры поддержки предпринимательства. В частности, среди гостей проекта заявлены директор «Сады Гиганта» Елена Полупанова, основатель бренда бытовой техники «Сакура» Светлана Курченко, основатели бренда и собственники производства Salomea Яна и Олег Якушевы и другие. Руководит комитетом по развитию женского предпринимательства новосибирского областного отделения «Опоры России» предприниматель Кристина Захарова.

В проекте, как сообщили организаторы, примут участие 50 сибирячек, ведущих свой бизнес. Те участницы, которые пройдут бесплатный образовательный недельный курс «Мама-предприниматель», имеют возможность поучаствовать в конкурсе на грант в размере 200 тыс рублей.

В день открытия запланирована деловая игра для знакомства участниц, а на следующий день вместе со Светланой Курченко пройдет экскурсия «Женщина в бизнесе». В четверг 25 мая будет организован мастер-класс «Развитие бизнеса через создание личного бренда», а также специальный проект «Преображение» с участием стилистов и фотографов.

Встреча с собственниками фабрики сумок «Саломея» Яной и Олегом Якушевыми состоится 26 мая, а 2 и 8 июня площадку мероприятия посетят владелица финансовой компании «Деньги до зарплаты» и первого детского бассейна премиум-класса «Морская звезда» Мария Пронина и директор агрокомплекса «Сады Гиганта» Елена Полупанова. Кроме того, в предпоследний день работы проекта 9 июня запланирован семинар по GR, где участники обсудят формы господдержки и программы поддержки для женщин-предпринимательниц.

Закрытие мероприятия намечено на 13 июня, однако продолжение проекта в рамках образовательной программы «Мама-предприниматель» предполагается в сентябре.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.