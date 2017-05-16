Городская администрация обнародовала декларацию первого заместителя мэра Новосибирска Бориса Буреева, который курирует экономические вопросы.

15 мая на сайте мэрии появилась информация о доходах первого вице-мэра Новосибирска Бориса Буреева. Ранее уже были обнародованы декларации остальных пяти заместителей главы города.

В документах указано, что за 2016 год Борис Буреев заработал 2 673 349 рублей. В прошлогоднем отчете было 2 140 149 рублей. В индивидуальной собственности у него есть квартира 39, 2 метра, эта же недвижимость указана и в декларации за 2015 год. Не изменились данные о собственности и в сведениях о доходах супруги: на нее записана квартира 129 метров.

Так что из шести вице-мэров Новосибирска первенство по уровню годовых доходов сохраняет заместитель по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин, который задекларировал 3 013 699 рублей.

Также доступны сведения о доходах за 2016 год начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой. Она задекларировала 1 462 327 рублей, чуть больше, чем в прошлом году (1 387 296 рублей). По-прежнему в индивидуальной собственности, судя по декларации у нее нет ничего. Ее супруг отчитался о 35 926 371 рублях годового дохода, напомним, что в декларации за 2015 бизнесмен и бывший депутат заксобрания Дмитрий Терешков указывал всего 1 963 368 рублей. На него оформлено пять земельных участков, ½ дома 76 метров, еще один дом в индивидуальной собственности — 700 метров и две квартиры 188 и 234 метра. Кроме того на него зарегистрирован «Audi A8L», «Toyota Corolla», пять мототранспортных средств, а также водный «Rinker 246 CC Captiva» и «катер Р3043НБ»

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по этой и этой ссылке . О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь.

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