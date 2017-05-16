Через неделю начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Райхман уходит в отпуск с последующим увольнением. В июне он выходит на новую работу.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал заявление об увольнении Сергея Райхмана, подтвердил собеседник «КС», близкий к руководству города. С 22 мая начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска уходит в отпуск с последующим увольнением. По информации «КС», с 9 июня он приступит к обязанностям на другом месте работы. ИО в департаменте, вероятно, по сведениям «КС», станет его заместитель, начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов.

По словам источника редакции, Сергей Райхман принял решение, оно окончательное, соответствующие бумаги подписаны. Собеседники «КС» из мэрии затрудняются однозначно подтвердить или опровергнуть эту информацию. Сейчас начальник департамента транспорта находится на рабочем месте и присутствовал на утреннем совещании в городской администрации. На звонки он пока не отвечает.

Стоит заметить, что Райхману 62 года. Он официально возглавил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ноябре 2015 года. В его задачи входит разработка и реализация политики в области пассажирских перевозок, а также развитие улично-дорожной сети города. Райхман начал работу в мэрии Новосибирска с должности начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – с 2005 по 2008 год. Затем в 2008 году был назначен заместителем начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, перейдя позже на должность директора МКУ Новосибирска «Управление капитального строительства», где проработал до 2012 года. Вместе с Валерием Жарковым в 2012 году Сергей Райхман начал свою деятельность на посту заместителя начальника в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

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