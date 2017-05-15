Число регистрационных записей об ипотеке выросло в апреле текущего года на 10% по сравнению с показателями апреля 2016 года. По сравнению с показателями апреля 2015 года рост ипотек составил 23%. Всего за прошлый месяц управление Росреестра по НСО зарегистрировано более 5,6 тыс. ипотек.

Несмотря на увеличение интереса жителей области к ипотеке в апреле, за 4 месяца 2017 года количество зарегистрированных ипотек уменьшилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило чуть более 17,8 тыс. сделок. Однако это на 20% больше, чем за январь-апрель 2015 года. В этот период областное управление Росреестра зарегистрировало 14,4 тыс. ипотек. Это означает, что данный вид кредитования в Новосибирске остается востребованным, в том числе благодаря снижению ставок по ипотечным программам до 10,5% годовых.

Количество регистрационных записей об ипотеке за 4 месяца текущего года составляет 12% от общего количества совершенных регистрационных действий за истекший период 2017 года – 144,7 тыс.

Ранее «КС» писал, что Новосибирск занимает 19 место по объему выданных ипотечных жилищных кредитов в стране и 20 место по их количеству.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.