В понедельник 15 мая горячую воду отключили в 2803 домах областного центра, сообщает портал «Мой Новосибирск». Текущие плановые отключения коснулись в основном правого берега.

Как ранее сообщал «КС», специалисты АО «СИБЭКО» с 15 мая приступили к гидравлическим испытаниям в связи с подготовкой к следующему отопительному сезону. Завершить испытания обещают к 26 мая. В некоторых районах горячая вода в дома поступит раньше. В «СИБЭКО» рассказали, что последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в июле 2017 года.

Согласно карте портала «Мой Новосибирск», отключения произошли и на левом берегу Новосибирска, но число отключенных объектов здесь существенно меньше. О планах отключения потребителей от горячей воды в этой части города в «СИБЭКО» пока не стали уточнять.

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