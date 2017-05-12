Объем изъятой незаконно произведенной алкогольной продукции в НСО за первый квартал 2017 года составил 164,2 тыс. литров. Несмотря на то, что объем сократился почти на треть, наша область находится на третьем месте среди регионов СФО по этому показателю.

В целом по Сибири в первом квартале этого года объем нелегальной алкогольной продукции вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил более 1 млн литров.

По сообщению пресс-службы МРУ РАР по СФО, больше всего алкоголя было изъято в Иркутской и Омской областях – почти 312 тыс. и 168,4 тыс. литров соответственно. При этом в этих регионах объем изъятого нелегального алкоголя с каждым годом продолжает расти.

Наиболее существенное увеличение объема изъятой продукции произошло в республиках Алтай и Тува. Так, за январь-март 2016 года на Алтае не изъяли ни одного литра нелегального алкоголя, а в текущем году – уже 20,6 тыс. литров. В Туве в первом квартале прошлого года обнаружили и изъяли лишь 53 литра нелегального алкоголя, в 2017 году – 25,9 тыс. литров.

По словам руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексея Крупина, такой рост обоснован возросшим вниманием к сфере производства и продажи нелегального алкоголя со стороны государства, органов власти и правоохранительных органов после массового отравления людей суррогатным алкоголем в Иркутской области в конце 2016 года. «Росалкогольрегулирование составило рейтинг регионов по соблюдению законодательства производителями и продавцами алкоголя, провело совещания с аутсайдерами и обратило внимание руководства регионов на существующую проблему», – сообщил Алексей Крупин.

Ранее «КС» писал, что на территории Сибири за первые 3 месяца 2017 года также увеличился объем производства легального алкоголя.

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