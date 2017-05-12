Более чем в 50 городах России 28 мая 2017 года состоится ежегодный национальный проект Сбербанка «Зеленый марафон».

Программа марафона включает забег на символическую дистанцию 4,2 километра, что позволяет приобщиться к спортивному отдыху и здоровому образу жизни всем желающим вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Помимо забега, в программе предусмотрены конкурсы для спортсменов и их болельщиков, выступления артистов и другие развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Девиз проекта – «Километры добрых дел!»: в каждом из городов, охваченных «Зеленым марафоном», ежегодно реализуются социальные инициативы, направленные на улучшение городской среды – от субботников до посадки деревьев.

«Зеленый марафон» будет проходить в 2017 году в шестой раз. За предыдущие годы участниками «Зеленого марафона» стали более полумиллиона человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомитетом «Сочи 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.

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