Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил микрорайон «Чистая слобода». Однако, он остался недоволен недостаточной транспортной доступностью этой части города.



Визит полпреда был связан с тем, что в приемную президента в СФО поступило коллективное обращение от жителей микрорайона «Чистая слобода», в которой они пожаловались на низкую транспортную доступность жилмассива.

Застройщик микрорайона «Чистая Слобода» — КПД «Газстрой». На сегодняшний день в эксплуатацию введено 42 многоквартирных дома, в стадии строительства – еще 6.

Стоит отметить, что микрорайон обеспечивают 9 маршрутов общественного пассажирского транспорта, в том числе трамваи. Но, по мнению жителей, расстояние между жилыми домами и остановочными пунктами — слишком большое.

Сергей Меняйло отметил, что в процессе комплексного строительства новых микрорайонов городская власть и застройщики должны заблаговременно вводить маршруты общественного транспорта. Причем не только до жилого массива, но и на его внутренних территориях. «Важно, чтобы жители были обеспечены всем необходимым для комфортного проживания – благоустроенной территорией, социальной и транспортной инфраструктурой», — приводит его слова Сибирский ОИЦ.

Итогом встречи стало то, что полномочный представитель поручил в кратчайшие сроки продлить маршруты общественного транспорта до домов, которые расположены в отдалении от конечной остановки.

Напомним, что в 2017 году начнется строительство дороги к «Чистой Слободе». Также в 2018 году там откроется школа на тысячу мест.

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