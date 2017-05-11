Первый в России A320neo полетит по маршруту Новосибирск-Москва

В июле-августе текущего года авиакомпания S7 планирует получить в эксплуатацию первые самолеты семейства A320neo. Авиакомпания станет первым эксплуатантом данного типа воздушного судна в России.

«Контракты на поставку всех 16 самолетов A320neo уже подписаны, мы ожидаем, что в парк авиакомпании S7 Airlines новые машины начнут поступать в июле-августе текущего года», — рассказал генеральный директор холдинга S7 Group Антон Еремин.

По информации «Интерфакса», договор аренды и соглашение о намерениях на поставку лайнеров подписаны с лизинговой компанией Air Lease Corporation (ALC). Самолеты A320neo рассчитаны на 156 мест экономического класса и 8 мест бизнес-класса. «Одним из первых маршрутов, на которых будут работать A320neo, станет, в частности, рейс Новосибирск-Москва», — добавил Антон Еремин.

Airbus A320neo — улучшенная версия пассажирского самолета Airbus A320. Основное изменение заключается в установке новых двигателей, которые снижают расход топлива на 15%, эксплуатационные расходы — на 8%, количество выбросов в воздух не менее, чем на 10% и уменьшают уровень шума по сравнению с классическими моделями серии А320. 21 января 2016 года авиакомпания Lufthansa получила первый в мире самолет Airbus А320 neo.

Напомним, что S7 также стала первым в России эксплуатантом воздушного судна Embraer 170-LR. Первый рейс на нем был выполнен из Новосибирска в Тюмень 29 апреля 2017 года. До конца года парк Embraer 170-LR увеличится до 17 машин, семь из которых будут базироваться в Новосибирске.

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