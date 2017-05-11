За 2013–2015 годы на поддержку инвестиционной деятельности в Новосибирской области из регионального бюджета было выделено 4,744 млрд рублей. Непосредственно инвесторы получили поддержку в форме субсидий и налоговых льгот на 1,851 млрд рублей и госгарантий на сумму 730 миллионов рублей. Контрольно-счетная палата НСО провела аудит эффективности использования средств, выявила нарушения, направив представления для их устранения в проверяемые организации. Результаты проверки стали известны в мае текущего года. Подробности — в материале «КС».

3 миллиарда рублей на три проекта

Три четверти объема господдержки за указанный период было выделено 6 инвесторам — ООО «Лиотех» получил 378,3 млн рублей, ЗАО «Сибирский Антрацит» – 346,9 млн рублей, ООО «ВДТ-Строй» – 204,0 млн рублей, ООО «Марс» – 182,7 млн рублей, ООО «Сибирь Экспоцентр» – 137,2 млнрублей, ООО «Сибирский строитель» – 134,8 млн рублей.

Как следует из заключения Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, представленного в региональном Заксобрании, в основном бюджетные инвестиции были направлены на реализацию трех проектов — строительство Промышленно-логистического парка» (1,867 млрд рублей), строительство Перинатального центра (948,4 млн рублей) и создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово (253,6 млн рублей). 70% из этих средств получило АО «Агентство инвестиционного развития» (АИР), которое принимало участие в реализации указанных проектов.

В ходе проверки, контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений. В частности, на строительство Промышленно-логистического парка, по данным аудиторов КСП, было предоставлено почти 767,9 млн рублей бюджетных инвестиций без заключения Минстроя НСО о проведении экспертизы проекта решения на соответствие предварительной оценки стоимости объектов капитального строительства и сроков осуществления строительных работ. Среди прочих нарушений — завышение стоимости работ и непредъявление штрафных санкций подрядным организациям за нарушение сроков исполнения работ по условиям договоров.

По итогам проверки, к АО «УК ПЛП» были выставлены требования по уплате неустойки за нарушение сроков освоения бюджетных инвестиций в сумме 12,4 млн рублей. В свою очередь АО «УК ПЛП» выставило исковые требования к подрядным организациям за нарушения условий исполнения договоров в общей сумме 376,4 млн рублей.

Из объема бюджетных инвестиций, выделенных в 2014–2015 годы на объекты капитального строительства Промышленно-логистического парка, освоено 31,7% средств. «Предоставление бюджетных инвестиций из областного бюджета не было обосновано потребностью и не повлекло резкого ускорения темпов строительства», — отмечается в заключении Контрольно-счетной палаты.

В ходе аудита инвестиционного проекта «Строительство Перинатального центра в Новосибирской области» также были установлены нарушения и недостатки. По данным АО «АИР», фактические затраты на проект составили 1,341 млрд рублей, из них на строительство, проектные работы и покупку оборудования ушло почти 1,232 млрд рублей. На начало 2016 года остаток неиспользованных целевых бюджетных средств, выделенных в 2015 году, составил 26,9 млн рублей.

«Изначально мы оставили эту сумму, чтобы заплатить Горводоканалу, РЭС и другим организациям, потому что на нас лежала ответственность по проведению коммуникаций, инфраструктуры на площадке. Но так как позже мы передали проект Перинатального центра в Минстрой совместно с Минздравом, мы договорились с департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО) и Областной больницей и вернули эти деньги в бюджет, откуда их перевели Минздраву. Теперь вопросы с инфраструктурой решать будут там», — пояснил «КС» ситуацию и.о. главы АО «АИР» Александр Зырянов.

Также АО «АИР» безвозмездно передало Новосибирской областной больнице результат работ и капитальные вложения, а поставками медицинского оборудования погасил обязательства по уплате пени за неисполнение в срок инвестиционного договора. Часть оборудования была безвозмездно передана в различные учреждения здравоохранения Новосибирской области.

Кроме того, сегодня подготовлены предложения по включению в план приватизации на 2017 год государственного имущества Новосибирской области — сооружение ВЛИ-20кВ (1/25 доли) и сооружение газопровод высокого давления (1/15 доли) — путем внесения в качестве вклада в уставный капитал АО «АИР».

Как отмечается в заключении Контрольно-счетной палаты, проект строительства Перинатального центра в установленные в инвестиционном договоре сроки реализован не был. Госпрограммой и Законом о бюджете на 2016 год и плановый период 2017–2018 годы, средства на реконструкцию Перинатального центра не предусмотрены.

«Отсутствие дальнейшей реализации инвестиционного проекта может привести к нарушению принципа эффективности, установленного ст.34 БК РФ, и безрезультативному использованию бюджетных средств в сумме 425,6 млн рублей, выделенных в 2015 году», — говорится в документе.

По мнению председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова, задача создания перинатального центра для области крайне важна, а идеология проекта до сих пор не определена. «У нас возникло предложение рассмотреть эту тему в идеологически-исторической перспективе на площадке Заксобрания или Правительства. Мы ищем сегодня решение. И надежда на то, что на проект можно получить федеральное финансирование, еще не умерла», — поясняет Александр Морозов.

Интересны и итоги проверки еще одного инвестиционного проекта — Биотехнопарка. Важно отметить, что бюджетные инвестиции АО «УК БТП» в 2014–2015 годах были выделены для создания объектов инфраструктуры, но сделано это было не в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, что повлекло использование значительной их части на текущее содержание управляющей компании Биотехнопарка (33,7 млн рублей), а также на строительство (119,8 млн руб.), при этом необходимые экспертизы и анализ обоснованности запрашиваемых объемов бюджетных инвестиций проведены не были.

К АО «УК Биотехнопарк» были выставлены исковые требования к об уплате неустойки за нарушение условий исполнения по договорам о предоставлении бюджетных на сумму 11,4 млн рублей.

Совместно с ДИЗО в настоящее время проводится работа по актуализации бизнес-планов инвестиционных проектов, реализуемых АО «АИР», АО «УК Биотехнопарк» и АО «УК ПЛП». Как пояснил Александр Зырянов, срок актуализации министерство экономического развития НСО ограничило июлем 2017 года.

Директор департамента бюджетирования и бухгалтерского учета АО «АИР» Алексей Патлай отметил, что согласно акту проверки Контрольно-счетной палаты, все средства, выделенные и бюджета АО «АИР», были направлены по целевому назначению. «Проверка КСП, по нашему мнению, не выявила существенных нарушений со стороны АО «АИР». Все основные замечания были исправлены в ходе проверки. По остальным вопросам был разработан план мероприятий, способствующих устранению замечаний и недопущению их впредь. В настоящее время мы находимся в тесном контакте с проверяющими органами и стараемся следовать их рекомендациям», — прокомментировал «КС» результаты проверки Алексей Патлай.

Изменения в законодательстве

Сегодня в регионе ведется работа по совершенствованию законодательства в инвестиционной сфере. В частности, отмечают в Контрольно-счетной палате, в Новосибирской области принята Инвестиционная стратегия развития до 2030 года. Как уже ранее писал «КС», компании, реализующие масштабные инвестпроекты, получили право аренды на земельные участки без проведения торгов, также принят порядок формирования государственного реестра инвестиционных проектов, а на муниципальном уровне создан институт инвестиционных уполномоченных.

В новой редакции государственной программы «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021 годы были включены целевые индикаторы, позволяющие более полно оценить влияние реализации госпрограммы на развитие инвестиционного деятельности, в том числе достижения социального эффекта.

В июне 2016 года был принят Закон №75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области», в нем установлены новые формы государственной поддержки, для реализации которых потребуется принятие ряда подзаконных актов.

В феврале этого года Правительство НСО приняло порядок возврата юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями, предоставленных за счет средств областного бюджета инвестиций. Исключение составляют инвестиции в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества (постановление Правительства НСО от 22.02.2017 №77-п «О внесении изменений в постановление правительства Новосибирской области от 09.12.2014 №489-п»).

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, в свою очередь, подготовил приказ об утверждении новых форм отчетности об использовании бюджетных инвестиций, порядок принятия и проверки отчетов, а также назначения ответственных лиц.

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