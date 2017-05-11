Кемеровский филиал компании РОСГОССТРАХ помог получить квалифицированную медицинскую помощь горнолыжникам и сноубордистам, посещавшим в течение сезона 2016-2017 гг популярный курорт Шерегеш, и местным жителям. 1500 человек обратились за помощью травматологов в новый частный медицинский центр, появившийся в поселке Шерегеш благодаря ведущей страховой компании страны, сообщила главный врач медцентра Инна Кошель.

Частный медицинский центр, находящийся в непосредственной близости горы «Зеленая», создан в целях оказания экстренной медицинской помощи на территории горнолыжного курорта Шерегеш. Медицинское учреждение начало работу 1 декабря 2016 г. Создание медицинского центра стало возможным благодаря реализации на территории курорта программы компании РОСГОССТРАХ по страхованию отдыхающих на случай травмы.

«В течение этого сезона в наш медицинский центр обращались как туристы, травмированные на горе, так и пострадавшие с бытовыми травмами. Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Части обратившихся туристов медицинские услуги была предоставлены в рамках программы страхования на случай травмы, – отмечает Инна Кошель. – Центр работает в круглосуточном режиме, что позволяет оказывать медицинскую помощь оперативно, а от того, как быстро начинается лечение при травмах, зачастую зависит успех реабилитации в будущем».

Горнолыжный курорт Шерегеш посещает в среднем 1 миллион человек ежегодно. До начала горнолыжного сезона 2016-2017 гг. курорт не был обеспечен специализированной медицинской помощью: пострадавшие на горе могли получить консультацию и помощь врача-травматолога только в районном центре Таштагол, находящемся в 26 км от поселка Шерегеш. Ситуацию удалось изменить к лучшему, когда РОСГОССТРАХ разработал специальную программу страхования и пригласил для ее совместной реализации медиков и владельцев туристического комплекса.

«Когда к нам поступило предложение компании РОСГОССТРАХ организовать работу современного травматологического пункта, мы с радостью откликнулись, — рассказывает Инна Кошель. — Медицинский центр сейчас включает в себя помещения для первичного осмотра, манипуляционную и гипсовую комнаты, рентген-кабинет, помещение для пребывания в дневном стационаре. Травматологи нашего медцентра используют в работе специальные расходные материалы, доказавшие свою эффективность при оказании медицинской помощи при травмах на горнолыжных склонах».

«Страхование туристов является показателем высокого уровня сервиса: для европейских курортов – это норма, — отмечает руководитель туристического комплекса «Сектор Е» горнолыжного курорта Шерегеш Михаил Черняк. — Отдыхающим на «Секторе Е» мы стремимся предоставить полный спектр услуг, поэтому стали партнерами компании РОСГОССТРАХ, включились в реализацию этой программы. Также мы рады внести вклад в обеспечение курорта современной травматологической помощью. Часть средств, полученных в результате партнерства с РОСГОССТРАХом, мы направляем на нужды технической службы, которая осуществляет спуск пострадавших туристов с «Сектора Е» горы Зеленая».

Появление подобного медучереждения – первый пример создания инфраструктуры оказания травматологической помощи на горнолыжном курорте силами частного бизнеса, подчеркивает директор Кемеровского филиала компании РОСГОССТРАХ Сергей Скоробогатько. «Мы считаем программу страхования туристов на случай травмы перспективной и будем активно развивать это направление, — заверил он. — Надеемся, что к ее реализации подключатся и другие участники: владельцы отелей для горнолыжников, сервисных центров курорта».

По данным страховщиков, горнолыжники и сноубордисты обращаются за медицинской помощью в несколько раз чаще, чем туристы на пляжном и экскурсионном отдыхе, и сами травмы, полученные во время катания, более серьезны. Сегодня введение обязательно страхования жизни и здоровья на горнолыжных курортах обсуждаются на государственном уровне: премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 1 июня профильным ведомствам предоставить в правительство предложения по этому вопросу.

В Кемеровской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 29 агентств и страховых отделов, а также 5 центров и пунктов урегулирования убытков – в г.Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Мариинск.