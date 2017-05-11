По итогам первого квартала исполнение областного бюджета характеризуется положительной динамикой по собственным доходам. Доходы бюджета исполнены в сумме 28 млрд 256 млн рублей, расходы – в сумме 23 млрд 137 млн рублей, профицит составил 5 млрд 119 млн рублей.

Отчёт об исполнении бюджета региона за первый квартал 2017 года одобрен Правительством НСО на заседании 10 мая. Далее документ представят в Законодательное Собрание области для рассмотрения в профильных комитетах.

По сообщению пресс-службы правительства, в области отмечается прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов на 20%. «В доходную часть областного бюджета поступило 28 млрд 256 млн рублей, с превышением уровня аналогичного периода 2016 года на 19%, при этом темп роста плановых назначений по доходам на 2017 год к исполнению 2016 года заложен на уровне 103,1%», – отметил заместитель председателя областного правительства – министр финансов и налоговой политики НСО Виталий Голубенко.

Налог на прибыль организаций составил 3 млрд 402 млн рублей, рост состоялся на уровне 150,4% к аналогичному периоду прошлого года. Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет выросли на 7,6%. Это связывают с темпом роста фонда начисленной зарплаты по области – 108%. Поступления НДФЛ в областной бюджет состоялись на уровне 99,4%, зачисления по данному налогу снизились на 40 млн рублей. В областной пресс-службе отмечают, что изменение пропорции распределения дополнительных нормативов по НДФЛ в пользу местных бюджетов повысит их финансовую самостоятельность в 2017 году почти на 1,5 млрд рублей.

На 112% в первом квартале 2017 года выросли поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции). Однако на 17% снизились доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Рост поступлений налога на имущество организаций составил 8%, налога на совокупный доход – 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это обусловлено увеличением платежей по итогам прошлого года.

Недоимка в консолидированный бюджет области выросла на 1,6 млрд рублей. При этом в областной бюджет недоимка приросла на треть, 76% от нее (4,4 млрд рублей) сосредоточено на территории Новосибирска. Увеличение доли недоимки по платежам юридических лиц связывают с ростом текущей задолженности по уплате налога на прибыль и налогов на совокупный доход.

В ходе заседания губернатор НСО Владимир Городецкий акцентировал внимание на важности работы по уменьшению налоговой задолженности в бюджет. «Особое внимание нужно уделить этой работе муниципальным образованиям, в частности, городу Новосибирску, где недоимка по налогам за первый квартал 2017 года возросла на 34%», – подчеркнул глава региона.

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