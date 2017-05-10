Мэр Новосибирска и сотрудники городской администрации отчитались о своих доходах

 
 
Анатолий Локоть
Анатолий Локоть

Официальный доход мэра Новосибирска вырос на 369 тысяч рублей.

Официально обнародованы декларации первых лиц городской администрации за 2016 год. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть за прошлый год заработал  3 396 899 рублей. Напомним, что в документах за 2015 год он указывал сумму 3 027 327 рублей.

В собственности у него квартира в 34 метра. Официальный доход его супруги составил 1 065 166 рублей. На нее задекларировано две квартиры — 105,6 и 59,8 метров. Второй квартиры в прошлогодней декларации не было.

Из шести заместителей Локтя пока опубликованы отчеты только троих. Декларации первого вице-мэра Бориса Буреева, координирующего экономический блок городской администрации, в открытом доступе в данный момент нет. Также пока отсутствуют сведения о доходах курирующего хозяйственный блок городской администрации вице-мэра Данияра Сафиуллина и вице-мэра, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева.

Самый высокий доход из заместителей Анатолия Локтя — у первого вице-мэра Геннадия Захарова, который отчитался о 2 580 800 рублях, заработанных за прошлый год. За 2015-й он заработал 2 402 867. У него в общей совместной собственности жилой дом 258 метров, квартира в обще-долевой собственности (100 метров)  и еще одна квартира в индивидуальной собственности (54 метра). Также он задекларировал, как и в прошлогоднем отчете, автомобиль «Toyota High-lander».

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп указал в документах годовой заработок в 2 201 387 рублей. В  2015-м он указывал сумму 1 637 609 рублей. Кроме того, среди его собственности, как и в прошлом году, есть две квартиры — 72,7 и 56,4 квадратных метра (общая с супругой) и два автомобиля — «Hyundai Tucson» и «Hyundai ix35». За год машины не поменял.

Вице-мэр Артем Скатов указал в декларации за 2016 год заработок 1 417 572 рублей. Напомним, что он пришел работать в городскую администрацию в октябре 2016-го. До этого он был депутатом законодательного собрания Новосибирской области и указывал в декларации за 2015 год доход в 1 270 025 рублей.

Открыты также декларации еще нескольких руководителей подразделений мэрии Новосибирска. Самый высокий доход указал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин — 2 192 506 рублей. Также он задекларировал автомобиль «Suzuki Liana» и квартиру 62 метра в общей собственности.

Далее по уровню доходов начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман — 1 831 488 рублей. В прошлом году было 1 580 687 рублей. Также он указал две квартиры (151 и 54 метра). На супругу оформлено еще две квартиры (62 и 47 метров) и «Toyota Land Cruiser 200».

Начальник департамента финансов и налоговой политики Александр Веселков заработал 1 591 924 рублей. В прошлом году было чуть больше —  1 739 311 рублей. В собственности у супруги квартира (99 метров) и «Lexus RX 350».

Начальник управления по жилищным вопросам Дмитрий Рыбалко отчитался о 1 652 533 рублях (в прошлом году указывал 1 668 088 рублей) , квартире в общей совместной собственности. У супруги есть «Тойота Рав-4». Начальник управления делами мэрии Сергей Тужилкин задекларировал  1 643 061 рублей (в прошлом году 1 350 417), квартиру в общей долевой собственности и машину «Toyota Land Cruiser». Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова заработала 1 617 898 рублей (1 432 631 за  2015-й). У нее в собственности есть «Audi A4». На супруга оформлено две индивидуальные квартиры и «Range-Rover». Также было и в прошлогодней декларации.

Начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров задекларировал 1 541 114 рублей (в прошлом году 1 391 654), квартиру в общей долевой собственности. На супругу оформлен автомобиль «Chevrolet Captiva». Чуть меньше заработал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько — 1 516 791 рублей (за прошлый год 1 430 722 рублей). У него есть дом 82,8 метров, две квартиры в совместной собственности и автомобиль «Skoda Octavia». Примерно такой же уровень дохода указала начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева — 1 504 729 рублей. А в прошлом отчете ее годовой доход составил 3 253 797 рублей. Она задекларировала квартиру 93 метра и «BMW X5 xDrive30d».

Начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии Лариса Уткина отчиталась о  1 494 031 рублях (1 522 394 — за 2015-й), квартире в обще-долевой собственности (163 метра) и «Mitsubishi Outlander».  Примерно такой же доход указал начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев — 1 471 629 рублей (в прошлом году 1 374 462). У него есть индивидуальная квартира и «Мицубиси Паджеро». На супругу оформлено четыре квартиры от  40 до 42 метров. В прошлом отчете было две.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский указал заработок 1 374 363 рублей (за 2015-й — 1 532 811 рублей), а также квартиру (70 метров) и машину «Cadillac Escalade». На его супругу задекларированы еще две «Subaru Tribeca» и «Hyundai ix35». Кроме того, у нее есть еще одна квартира в собственности (117 метров).

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке.

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