Официальный доход мэра Новосибирска вырос на 369 тысяч рублей.

Официально обнародованы декларации первых лиц городской администрации за 2016 год. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть за прошлый год заработал 3 396 899 рублей. Напомним, что в документах за 2015 год он указывал сумму 3 027 327 рублей.

В собственности у него квартира в 34 метра. Официальный доход его супруги составил 1 065 166 рублей. На нее задекларировано две квартиры — 105,6 и 59,8 метров. Второй квартиры в прошлогодней декларации не было.

Из шести заместителей Локтя пока опубликованы отчеты только троих. Декларации первого вице-мэра Бориса Буреева, координирующего экономический блок городской администрации, в открытом доступе в данный момент нет. Также пока отсутствуют сведения о доходах курирующего хозяйственный блок городской администрации вице-мэра Данияра Сафиуллина и вице-мэра, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева.

Самый высокий доход из заместителей Анатолия Локтя — у первого вице-мэра Геннадия Захарова, который отчитался о 2 580 800 рублях, заработанных за прошлый год. За 2015-й он заработал 2 402 867. У него в общей совместной собственности жилой дом 258 метров, квартира в обще-долевой собственности (100 метров) и еще одна квартира в индивидуальной собственности (54 метра). Также он задекларировал, как и в прошлогоднем отчете, автомобиль «Toyota High-lander».

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп указал в документах годовой заработок в 2 201 387 рублей. В 2015-м он указывал сумму 1 637 609 рублей. Кроме того, среди его собственности, как и в прошлом году, есть две квартиры — 72,7 и 56,4 квадратных метра (общая с супругой) и два автомобиля — «Hyundai Tucson» и «Hyundai ix35». За год машины не поменял.

Вице-мэр Артем Скатов указал в декларации за 2016 год заработок 1 417 572 рублей. Напомним, что он пришел работать в городскую администрацию в октябре 2016-го. До этого он был депутатом законодательного собрания Новосибирской области и указывал в декларации за 2015 год доход в 1 270 025 рублей.

Открыты также декларации еще нескольких руководителей подразделений мэрии Новосибирска. Самый высокий доход указал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин — 2 192 506 рублей. Также он задекларировал автомобиль «Suzuki Liana» и квартиру 62 метра в общей собственности.

Далее по уровню доходов начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман — 1 831 488 рублей. В прошлом году было 1 580 687 рублей. Также он указал две квартиры (151 и 54 метра). На супругу оформлено еще две квартиры (62 и 47 метров) и «Toyota Land Cruiser 200».

Начальник департамента финансов и налоговой политики Александр Веселков заработал 1 591 924 рублей. В прошлом году было чуть больше — 1 739 311 рублей. В собственности у супруги квартира (99 метров) и «Lexus RX 350».

Начальник управления по жилищным вопросам Дмитрий Рыбалко отчитался о 1 652 533 рублях (в прошлом году указывал 1 668 088 рублей) , квартире в общей совместной собственности. У супруги есть «Тойота Рав-4». Начальник управления делами мэрии Сергей Тужилкин задекларировал 1 643 061 рублей (в прошлом году 1 350 417), квартиру в общей долевой собственности и машину «Toyota Land Cruiser». Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова заработала 1 617 898 рублей (1 432 631 за 2015-й). У нее в собственности есть «Audi A4». На супруга оформлено две индивидуальные квартиры и «Range-Rover». Также было и в прошлогодней декларации.

Начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров задекларировал 1 541 114 рублей (в прошлом году 1 391 654), квартиру в общей долевой собственности. На супругу оформлен автомобиль «Chevrolet Captiva». Чуть меньше заработал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько — 1 516 791 рублей (за прошлый год 1 430 722 рублей). У него есть дом 82,8 метров, две квартиры в совместной собственности и автомобиль «Skoda Octavia». Примерно такой же уровень дохода указала начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева — 1 504 729 рублей. А в прошлом отчете ее годовой доход составил 3 253 797 рублей. Она задекларировала квартиру 93 метра и «BMW X5 xDrive30d».

Начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии Лариса Уткина отчиталась о 1 494 031 рублях (1 522 394 — за 2015-й), квартире в обще-долевой собственности (163 метра) и «Mitsubishi Outlander». Примерно такой же доход указал начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев — 1 471 629 рублей (в прошлом году 1 374 462). У него есть индивидуальная квартира и «Мицубиси Паджеро». На супругу оформлено четыре квартиры от 40 до 42 метров. В прошлом отчете было две.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский указал заработок 1 374 363 рублей (за 2015-й — 1 532 811 рублей), а также квартиру (70 метров) и машину «Cadillac Escalade». На его супругу задекларированы еще две «Subaru Tribeca» и «Hyundai ix35». Кроме того, у нее есть еще одна квартира в собственности (117 метров).

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке.

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