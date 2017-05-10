Более 130 жителей республики Бурятия и Иркутской области получили по 100 тыс руб из федерального бюджета в качестве компенсации за утраченное в пожаре имущество.



Еще 157 человек получили по 10 тыс руб. Средства были выплачены в виде единовременной материальной помощи. Об этом сообщает ИА ТАСС.

28 апреля в результате пожаров в республике Бурятия, Иркутской области и Красноярском крае сгорели 96 жилых домов и 3 социально значимых объекта. Без жилья осталось около 500 человек.

Напомним, что в целом на ликвидацию последствий пожаров в Бурятии и Иркутской области из федерального бюджета было выделено почти 116 млн руб.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообещал лично совершить визит в пострадавшие от пожаров регионы СФО, чтобы ознакомиться с ходом устранения последствий возгораний.

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