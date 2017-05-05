Залоговой кредитор ПАО «Сибнефтегеофизика» Сбербанк определил начальную цену имущества компании и утвердил порядок проведения торгов, говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сбербанк планирует реализовать имущество ПАО «Сибнефтегеофизика», признанного банкротом, сумма требований кредиторов к которому уже больше 1,6 млрд рублей.

Как следует из определения, размещенного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на продажу залоговый кредитор выставляет 4-этажный административно-лабораторный комплекс по улице Ломоносова. За это недвижимое имущество кредитор планирует выручить почти 53,8 млн рублей. Второй, самый дорогой, лот представляет собой производственно-лабораторный корпус площадью 3,61 тыс кв. м так же на улице Ломоносова. Объявленная начальная цена – 101,54 млн рублей. И, наконец, 7-этажный камеральный корпус, расположенный на улице 40 лет Октября, планируется продать 32,4 млн рублей. Добавим, что вместе со зданиями будут реализованы три земельных участка.

Как ранее писал «КС», иск о банкротстве «Сибнефтегеофизики» инициировало ООО «Севертранссервис» в связи с задолженностью чуть более 1 млн рублей. В начале сентября на предприятии была введена процедура наблюдения, затем приняли обеспечительные меры, которые были позже заменены. В марте 2017 года геофизическое предприятие было признано банкротом.

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