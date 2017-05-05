В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске пройдут акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», военный парад и другие мероприятия.



8 мая в городе откроются выставки, посвященные Великой Отечественной Войне. В 15:00 состоится торжественное собрание в оперном театре. Также в этот день пройдут велопробег «Километры Победы», гала-концерт фестиваля патриотической песни и творчества ветеранов и молодежная акция «Свеча Памяти».

Празднование Дня Победы 9 мая начнется с возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В 10:00 начнется военный парад войск Сибирского гарнизона, к которому после 10:45 присоединиться общественная акция «Бессмертный полк». Затем на различных площадках города пройдут праздничные мероприятия, концерты и спортивные соревнования.

Торжественный митинг пройдет и на Монументе Славы. В рамках этого мероприятия состоится возложение цветов и венков к Вечному Огню. Там же инициативная группа новосибирцев впервые покажет жителям города бюст Иосифа Сталина, который предполагается установить в городе. Напомним, что памятник, созданный на деньги горожан, уже готов, однако место для него пока не определено.

Завершатся праздничные мероприятия фейерверками, которые в этом году начнутся в 21:50 и пройдут сразу на шести площадках: на пл. Ленина, пляже «Наутилус» (салют), Монументе Славы, в Первомайском районе, Академгородке и Краснообске.

Прямая трансляция основных праздничных мероприятий будет вестись на сайте мэрии города.

Ранее «КС» сообщал, что в связи с праздничными мероприятиями в Новосибирске будет ограничено движение транспорта. Кроме того, 8 мая будет перекрыто движение по мостам.

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