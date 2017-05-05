Сегодня, 5 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о завершении отопительного сезона 10 мая, а с 15 мая в городе начнутся отключения горячей воды.

После завершения отопительного сезона 10 мая городские службы начнут подготовку уже к следующему сезону.

«Согласно нормативам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 оС на протяжении пяти дней. Уже с 5 мая намечается устойчивое повышение среднесуточной температуры воздуха», — сослались на законодательство в городской администрации.

В связи с подготовкой к следующему отопительному сезону с 15 мая в Новосибирске запланированы отключения горячей воды. Гидравлические испытания в районе ТЭЦ-5 займут порядка девяти дней – с 15 по 24 мая.

Отключения горячей воды коснутся потребителей, проживающих:

в Дзержинском районе — по ул. Айвазовского, ул. Бориса Богаткова, ул. Бродского, ул. Васнецова, ул. Волжской, ул. Волочаевской, ул. Гоголя, Гусинобродскому шоссе, проспекту Дзержинского, ул. Доватора, ул. Есенина, ул. Коминтерна, ул. Кошурникова, ул. Куприна, ул. Левитана, ул. Национальной, ул. Ползунова, ул. Селезнева, ул. Толбухина, ул. Трикотажной;

в Железнодорожном районе — по ул. 1905 года, ул. Бурлинской, ул. Нарымской, ул. Сибирской, ул. Советской (от Вокзальной магистрали до ул. Писарева), ул. Челюскинцев, ул. Шамшурина, Вокзальной магистрали;

в Заельцовском районе — по «Линейному» ж/м, ул. Линейной, от ул. Нарымской до ул. Плановой в сторону р. Оби;

в Октябрьском районе — по ул. Автогенной, ул. Бориса Богаткова, ул. Белинского, ул. Воинской, ул. Грибоедова, ул. Далидовича, ул. Дунайской, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Коммунстроевской, ул. Кошурникова, ул. Крамского, ул. Ленинградской, ул. Лескова, ул. Лобова, ул. Московской, ул. Нижегородской, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходной, ул. Пролетарской, ул. Толстого, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Шевченко, «Восточному» ж/м, Ключ-Камышенскому плато, ул. Вилюйской, ул. Выборной;

в Центральном районе — по ул. Военной, ул. Гоголя, ул. Демьяна Бедного, ул. Депутатской, ул. Державина, ул. Достоевского, ул. Ермака, ул. Ипподромской, ул. Каменской, ул. Крылова, ул. Чаплыгина, ул. Романова, ул. Мичурина, ул. Некрасова, ул. Ольги Жилиной, ул. Октябрьской, ул. Орджоникидзе, ул. Островского, ул. Партизанской, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Селезнева, ул. Советской, ул. Фрунзе;

в Первомайском районе — по ул. Баумана, ул. Героев Революции, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Марата, ул. Первомайской, ул. Пожарского, ул. Тельмана, ул. Физкультурной, ул. Чапаева, ул. Эйхе.

Как рассказали в АО «СИБЭКО», с 15 мая также будут проводиться испытания тепловых сетей от котельной КРК цех №2 по ул. Софийская. Под испытания в Советском районе попадают сети: по ул. Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола. Здесь отключения горячей воды продлятся до 18 мая.

Испытания тепловых сетей на плотность и прочность от Калининской газовой котельной продлится до 19 мая. Под испытания попадают следующие улицы Калининского района: микрорайон «Снегири»: ул. Тайгинская, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная; микрорайон «Родники»: ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова.

В «СИБЭКО» уточнили, что в этом районе отключения горячей воды могут происходить вплоть до 21 мая.

Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в июле 2017 года.

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