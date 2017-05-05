В селе Раздольном Новосибирской области 2 мая состоялись общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду строительства мусоросортировочных заводов. В течение месяца участники слушаний смогут внести свои предложения в проект.

Напомним, что правительство Новосибирской области в 2016 году заключило с ООО «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов в селах Верх-Тула и Раздольное. Стоимость проекта оценивается в 6,5 млрд руб.

2 мая в с. Раздольное состоялись публичные слушания по оценке воздействия одного из заводов, который планируют построить в этом селе. Слушания собрали порядка 250 участников, среди которых были представители правительства Новосибирской области, компании «Экология-Новосибирск», депутаты Законодательного собрания региона, ведущие специалисты-экологи СО РАН, местные жители и общественники.

В течение четырехчасовой дискуссии участники обсуждали проект строительства мусоросортировочных комплексов. Общественники и владельцы дачных участков обеспокоены их расположением комплекса вблизи реки Издревой и возможным загрязнением. Концессионер и эксперты-экологи настаивали на том, что комплекс, оборудованный многоступенчатыми системами защиты, безвреден для экологии региона.

По итогам мероприятия будет подготовлен протокол, где представят все основные вопросы и замечания, прозвучавшие во время общественных слушаний. Кроме того, участники слушаний могут внести свои предложения в письменном виде до 2 июня. После этого «Экология Новосибирск» отправит проект на государственную экологическую экспертизу. В случае положительной оценки документ отправят на строительную экспертизу, а затем концессионер сможет получить разрешение на строительство. Начало работ по возведению объекта в Раздольном в компании планируют на сентябрь текущего года.

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