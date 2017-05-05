Бывший директор филиала «Рослесинфорг» пойдет под суд за хищение 161 млн рублей из федерального бюджета

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело экс-руководителя Западно-Сибирского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» 54–летнего Вадима Перекальского. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в ведомстве.

Обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора ФГУП «Рослесинфорг» Вадима Перекальского утверждено заместителем прокурора Новосибирской области. Руководитель государственного предприятия обвиняется в растрате 161 млн рублей федеральных средств.

Как следует из версии следствия, с июня 2010 года по август 2012 года Перекальский заключил с руководителями двух юридических лиц Новосибирска фиктивные договоры о проведении лесоустроительных и других работ. Однако работы выполнялись сотрудниками филиала ФГУП «Рослесинфорг», тогда как деньги были перечислены на счета подконтрольных Перекальскому организаций. Сумма размером 161 млн рублей была похищена путем обналичивания, уточняет прокуратура.

«В целях возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на принадлежащие обвиняемому денежные средства на общую сумму свыше 38 млн рублей и автомобиль стоимостью около 4 млн рублей», — добавили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.