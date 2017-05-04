О планах мэрии приобрести новые машины для уборки городских улиц рассказал журналистам Анатолий Локоть. По оценке администрации, на это потребуется около 350 млн рублей.

Для борьбы с пылью в мэрии Новосибирска планируют закупить 50 универсальных машин, на что потребуется порядка 300-350 млн рублей. Однако средств в городском бюджете на это заложено только 100 млн рублей, поэтому мэр надеется получить поддержку области. Мэр отметил, что использование специальных шампуней и химических прибавок обходится муниципалитету гораздо дороже. Техника, которая сейчас очищает улицы города, по словам Локтя, «достаточно изношенная» и не справляется с уборкой на том уровне, к которому стремится город. При этом мэр обратил внимание, что после субботника ситуация существенно изменилась в лучшую сторону.

По его словам, при покупке техники необходимо сделать акцент на универсальность, чтобы машины могли обслуживать город как в теплое время года, так и в холодное. В настоящее время, как отметил Анатолий Локоть, есть устная договоренность с губернатором Владимиром Городецким о финансировании и, возможно, закупить машины удастся уже в этом году.

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