Первый самолет MC-21 покинул сборочный цех

Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на иркутском авиационном заводе, сообщают «Известия». Первым эксплуатантом МС-21 станет «Аэрофлот», поставки новых самолетов ожидаются в конце 2018 — начале 2019 года.

Подготовка самолета MC-21 к первому полету вышла на заключительный этап: стало известно, что борт покинул сборочный цех авиационного завода «Иркут». Точная дата первого полета пока не называется, однако ранее сообщалось, что поднять лайнер в воздух планируется до конца весны.

По данным «Известий», первым эксплуатантом самолетов МС-21 станет крупнейший российский авиаперевозчик — «Аэрофлот». Первые поставки новых самолетов ожидаются в конце 2018 — начале 2019 года. Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» заказала у «Иркута» 50 лайнеров МС-21 для «Аэрофлота». В корпорации изданию также сообщили, что уже сейчас «Иркут» обсуждает с заказчиком конкретные детали технического облика МС-21.

Напомним, что самолет позиционируется как будущий отечественный конкурент наиболее популярным в мире пассажирским лайнерам Airbus A320 и Boeing 737. По информации корпорации «Иркут», семейство самолетов МС-21 включает две модели, спроектированные с высокой степенью унификации: МС-21-200, рассчитанный на перевозку от 132 до 165 пассажиров, и МС-21-300 вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

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