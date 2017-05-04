Заместитель губернатора Хакасии подал в отставку, не дожидаясь увольнения

Страницу с биографией девятого заместителя губернатора Николая Попова уже удалили с сайта Правительства Республики Хакасия. Госслужащий сам подал в отставку, несмотря на то, что был шанс оставаться в должности и далее.

Напомним, 27 апреля глава Хакасии Виктор Зимин объявил на сессии Верховного совета о своем намерении отправить правительство республики в полном составе в отставку. Пока не сформирован новый состав высшего исполнительного органа, госслужащие пребывают в статусе и.о. Губернатор обещал обновить команду на 90%.

Николай Попов с 1980 по 2012 год работал в прокуратуре Омска, Алтайского края и Хакасии. В январе 2012 года ушел с поста прокурора Хакасии по выслуге лет и стал и.о заместителя губернатора. Через несколько месяцев вступил в эту должность.

К слову, в министерстве финансов республики руководителя нет уже несколько месяцев. В феврале Семен Аешин покинул пост по собственному желанию. И.о. министра финансов назначили Ирину Войнову. Ожидалось, что 27 апреля кандидат на должность избавится от приставки и.о. Но данный вопрос был снят с повестки сессии Верховного совета в связи с неожиданным кадровым решением главы Хакасии.

Отметим, что на 1 марта госдолг региона достиг 23,4 млрд рублей. За месяц эта сумма не изменилась. Виктор Зимин на встрече с журналистами 2 мая сообщил, что планирует решить вопрос госдолга через 6-7 месяцев.

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