Мэрия Омска объявила торги на ремонт дороги по улице 4-й Челюскинцев в Амурском поселке. Стать участником аукциона можно до 18 мая. Подрядчика определят 25 мая, а ремонт должен быть завершен к 27 июля текущего года.

Участок от улицы Пристанционной до улицы 21-й Амурской отремонтируют в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Стартовая цена контракта на восстановление дорожного покрытия магистрали — 23,6 млн рублей. Гарантийный срок на работы составит 4 года. Подрядчик, согласно условиям муниципального контракта, также должен будет нанести дорожную разметку.

В мэрии Омска добавляют, что уже объявлены торги на ремонт 30 объектов улично-дорожной сети на общую сумму порядка 900 млн рублей. «В этом году мы должны привести в нормативное состояние около одного миллиона квадратных метров дорог города, — отметил мэр Омска Вячеслав Двораковский. — На эти цели будет направлено около миллиарда рублей».

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