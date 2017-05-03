Розничное направление в Новосибирском филиале Россельхозбанка возглавил Евгений Кох

Евгений Кох назначен заместителем директора Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк». В филиале он будет отвечать за развитие розничного блока.

Розничному направлению филиала «Россельхозбанка» в Новосибирске назначен новый руководитель — Евгений Кох, имеющий большой опыт работы в финансовой и банковской сфере. Его трудовая деятельность началась в 2005 году. До назначения на должность заместителя директора Новосибирского филиала Россельхозбанка работал в ВТБ 24 (ПАО), где занимал руководящие должности.

Как отметил Евгений Кох, в 2017 году основными точками роста розничного бизнеса филиала станут ипотечное и потребительское кредитование. Особое внимание также будет уделяться развитию зарплатных проектов (в том числе с использованием банковских карт платежной системы «МИР»), торгового эквайринга и расширению сети банкоматов и платежных терминалов.

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