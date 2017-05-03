Налогового инспектора Красноярска осудят за получение взятки

Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок получила взятку в размере 200 тыс. рублей от директора ООО «СибВторМет». За это сотрудница ИФНС России по Центральному району Красноярска существенно занизила предприятию сумму налога и пени, подлежащую оплате. Об этом сообщают в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.

По версии следствия, сотрудница налоговой службы надлежащим образом не провела налоговый контроль в отношении ООО «СибВторМет». Инспектор не указала в акте налоговой проверки получение предприятием необоснованной налоговой выгоды в виде вычета по НДС на сумму более 5 млн рублей, полученную юридическим лицом по фиктивным сделкам.

В пресс-службе ГСУ СКР также сообщают, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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