На депутата Новосибирского районного Совета совершено нападение

Депутат Новосибирского района от партии КПРФ Павел Батин, на которого вечером 28 апреля было совершено нападение, связывает случившееся со своей депутатской деятельностью.

Как рассказал «КС» Павел Батин, двое неизвестных молодых людей напали на него вечером 28 апреля. По его словам, предварительно нападавшие более часа выжидали возле жилого дома. Депутата опрокинули на асфальт и нанесли ему несколько ударов в лицо. После криков случайных свидетелей нападавшие скрылись. Телесные повреждения задокументированы, заявление в органы МВД подано.

«Я связываю нападение именно со своей деятельностью в качестве депутата», — комментирует Павел Батин. По его информации, он часто высказывает критику по поводу решений администрации Новосибирского района, в том числе касательно изменений в устав и бюджет муниципального образования. В частности, на прошедшей сессии совета депутатов Новосибирского района 27 апреля Павел Батин стал инициатором повторного голосования по вопросу изменений в устав. В связи с этим не было набрано необходимое количество голосов и проект не был принят.

«Глава Новосибирского района не может внести изменений в Устав уже более года, предлагая поправки, которые прямо или косвенно негативно влияют на интересы населения и увеличение бюджетных трат. На последней сессии была предложена замена областного СМИ для опубликования нормативных актов на неопределенное иное СМИ, без обоснований социальных и экономических последствий для населения и для бюджета», — поясняет Павел Батин в своем пресс-релизе.

Павел Батин является депутатом Совета депутатов Новосибирского района с сентября 2015 г.

Напомним, что ранее машину депутата Криводановского сельсовета Новосибирской области Дмитрия Лещенко обстреляли накануне сессии, на которой должны были обсуждать вопрос о расходовании бюджетных средств.

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